市建局多區有聖誕布置 觀塘兩熊貓裝置被盜 37歲婦被捕

市建局於聖誕在多有不同布置，當中在洗衣街與花墟道交界的行人空間，設置以旋轉木馬為主題的大型聖誕裝置，並配合聖誕花環和聖誕鹿等裝飾，供市民和遊客打卡；洗衣街部分路段亦會有聖誕燈飾，營造「火樹銀花」的景象；亦會利用大型投影裝置，將「雪花」投射到太子道西天橋底，營造飄雪的景致和冬日氣氛。觀塘市中心「自由空間」聖誕熊貓裝置，有兩隻熊貓展品上周疑被盜去，局方報警處理，其後警方區內拘捕一名37歲女人，疑與案有關。市建局行政總監韋志成呼籲市民，要愛惜市建局所設置的展品及裝置，切勿破壞或據為己有。

市建局於本月初在觀塘市中心「自由空間」安排聖誕節慶活動，當中設置80隻不同大小的熊貓裝置，近日有2隻不翼而飛。團隊翻查閉路電視發現「失蹤」展品疑被人盜去，局方報警處理。警方表示，上周四(12日)晚上接獲保安報案，指位於觀塘裕民坊外一空地一隻約值100元的熊貓展品疑被人盜去，案件列「盜竊」。警方翻查閉路電視後，上周六(14日)在秀茂坪區以涉嫌盜竊拘捕一名37歲持雙程證的內地女子，暫准保釋。消息指，有人聲稱將公仔送給孩子。警方又透露，12月9日早上接獲保安報案，指上址的一隻約值100元的熊貓展品不翼而飛，報案人要求警方備案，案件列「雜項事件」。

警方提醒，盜竊為嚴重罪行，最高可被判監10年，市民勿以身試法。市建局行政總監韋志成昨在網誌呼籲市民，要愛惜展品及裝置，切勿破壞或據為己有。

花墟會首辦「萬花同慶」聖誕節慶活動，即日起至下月5日，洗衣街與花墟道交界的行人空間，會設置以旋轉木馬為主題的大型聖誕裝置，並配合聖誕花環和聖誕鹿等裝飾，望吸引市民和遊客到場打卡。洗衣街部分路段亦會有聖誕燈飾，營造「火樹銀花」的景象；在花園街與太子道西交界，以及洗衣街和太子道西交界的位置，設置大型投影裝置，將「雪花」投射到太子道西天橋底，營造飄雪和冬日氣氛。

除觀塘布置外，韋志成表示，市建局正推動洗衣街/花墟道發展計劃，已制定短、中期措施，維持花墟的經濟活力，並提振花墟的「夜經濟」。

韋志成指，留意到晚上的花墟較冷清，盼透過晚間的燈飾和節日裝置，吸引市民到訪花墟打卡，並順道買花慶節或點綴家居，為花商帶來經濟效益。情人節前，市建局擬在社交平台專頁推出線上遊戲，與花墟商戶合作推出電子購物券。

他又指，長遠當收購業權展開後，局方會制定過渡經營方案，在花墟一帶物色可用作臨時經營的場地，做到「留店、留客、留氛圍」，亦在不涉及業權收購的界限街遊樂場等地盤，興建多用途綜合大樓，設置以花藝為題的臨街舖位，讓有意回遷經營的花店租用。