市建局夥地區組織設泰人服務隊 助維繫社區承傳文化

市建局以「融合策略」推動九龍城「龍城」區的更新工作，去年與在當區服務多年的基督教宣道會香港區聯會屬下的「泰人恩福服務中心」合作，組織一支由泰籍居民組成的「泰人服務隊」，擔當市建局與九龍城泰人社群之間的橋樑，支援市建局在該區的市區更新工作。

2010年成立泰人恩福服務中心，舊址位處九龍城啟德道/沙浦道發展計劃 (KC-015)內，接受市建局收購補償後，在原區物色到另一單位搬遷，續為泰人提供服務。

服務隊至今招募逾30名泰 籍人士

市建局去年夥拍泰人恩福服務中心組成「泰人服務隊」，由成立至今招募超過 30 名泰籍人士擔任服務大使，主要協助向受衙前圍道 / 賈炳達道發展計劃（KC-017 項目）影響的泰人發放重建項目的相關資訊，提供泰語傳譯和泰文翻譯服務，定期探訪和協助市建局職員進行凍結人口登記、夥伴同行計劃等。

以「過來人」身份助受影響同鄉

泰籍傳道人、「泰人服務隊」隊長李天悅早前亦受KC-015項目影響，獲市建局收購補償後在同區樓宇繼續居住。她指，自己在中心服務多年，了解區內泰籍居民面對的問題，如住屋和就業等情況，加上她自己曾經歷過重建，熟悉重建程序，希望以「過來人」的身分，幫助受重建影響的同鄉，為他們提供準確的重建資訊，以及心靈支援。

李天悅稱，「泰人服務隊」每星期會落區探訪，了解泰籍居民和商戶的困難，以及收集他們的意見。新冠疫情期間，義工隊更出動向泰人居民和商戶派發防疫物資包，亦有陪伴區內泰人注射疫苗服務，提升他們的防疫能力。義工隊亦協助出版泰文社區資訊，在探訪時派發，讓泰籍居民和商戶更準確地了解社區資訊。

累計服務時間超400小時

「泰人服務隊」已出動逾一百次，累計服務時間約超過400小時，接觸區內超過300名泰籍居民和商戶，新冠疫情期間也向區內泰籍居民和商戶派發超過1,500份防疫物資包等。

泰人恩福服務中心負責人黎李翠玲表示，泰裔人士樂觀善良，喜愛聚會和社交，他們普遍對重建計劃抱正面態度，中心可扮演橋樑角色，促進市建局和泰人溝通，並鼓勵他們更積極參與市區更新的地區活化工作。

她預告，泰人服務隊於未來一年將擴大工作規模和範圍，包括提供個人、家庭輔導服務，以及義診服務，由註冊醫生免費為泰籍居民進行身體檢查；並籌辦泰國文化活動和 義工培訓，以增加他們對龍城區泰人社區的歸屬感。