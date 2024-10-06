市建局夥拍香港房屋經理學會 九龍城試行「聯廈聯管」

市建局行政總監韋志成發表網誌表示，市建局夥拍香港房屋經理學會於「龍城」區試行「聯廈聯管」管理模式，協調單幢式舊樓共同聘用一間物業管理公司，讓業主能以較相宜費用，獲取合適的專業管理服務，提升大廈樓宇設施保養水平及管理效率，改善居住環境和提升宜居度。

韋志成指，過去兩年，由市建局與香港房屋經理學會組成的團隊，舉辦了多場簡介會，邀請「小區復修」計劃範圍內約20多幢單幢式樓宇的業主講解「聯廈聯管」管理模式的內容，以及了解他們對大廈管理的需要。其中四幢單幢式舊樓的業主都表示有意試行「聯廈聯管」管理模式。為此，團隊先協助其中兩幢的「三無大廈」，包括龍威大廈和幗蘋樓成立法團，期後聯同增福樓和龍華樓這兩幢已有法團的大廈，籌備物業管理公司招標的各項工作。在今年8月底，參加了「聯廈聯管」的龍威大廈和幗蘋樓，已舉行聯合業主大會，議決通過共同委聘一間物業管理公司，並最快可於10月中提供系統化的管理服務。至於餘下兩幢樓宇，因為未能獲得大廈過半數業權通過聘請物管公司，或在招標過程中，決定繼續委聘現正為其樓宇提供服務的物管公司，最終決定退出「聯廈聯管」。

每戶每月基本服務費用百餘元

龍威大廈和幗蘋樓最快可於10月中提供系統化的管理服務，而每戶每月的「基本服務」費用只是百餘元。他說考慮到參與「聯廈聯管」的業主，不少均為長者或退休人士，加上大部分業主均欠缺聘請物業管理公司的經驗和知識，團隊在整個招標過程中，向業主提供專業建議，並特別編制一套「聯廈聯管」標書範本供業主和物業管理公司使用。

他表示，這兩幢大廈的業主和法團積極參與，能夠為其他單幢式舊樓採用「聯廈聯管」模式，帶起示範作用。他認為隨著互聯網服務及物聯網技術發展，「聯廈聯管」模式將毋須受地域限制，物業管理公司可善用科技，透過「聯廈聯管」將不同地域的舊區單幢大廈連繫起來，讓不同舊區的居民，都能享用優質的物業管理服務。