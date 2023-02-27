市建局完成活化士丹頓街項目 設38個「共居」單位 附社區共享空間

樓齡超過60年的中環士丹頓街項目(H19項目)完成活化工程。市建局表示，項目內9幢樓宇的住宅單位重新布局，改劃成38個不同大小的單人或雙人「共居」單位。市建局將短期內為「共居」項目的營運者招標，首階段為期5年。
市建局行政總監韋志成在網誌中表示，H19項目內位於士丹頓街和華賢坊西的9幢樓宇，樓高4至6層，樓齡已超過60年。為了落實「共居」項目，市建局委聘在社區活化工程有豐富經驗、曾參與九龍東海濱設計的建築師盧廷銓進行設計及復修工程。
各層住宅單位亦重新布局，改劃成38個不同大小的單人或雙人「共居」單位。視乎各樓層的實際面積和結構樑柱的位置和分布，每樓層大約設有兩至三個單位，每個單位的空間足夠擺放床鋪和日常家具，而每層設有共用廁所、浴室和廚房，讓該層單位的居民使用。
保留牆身地磚作「唐樓體驗」
韋志成又指，市建局特意撥出三個地方，翻新成兩個社區共享空間，方便居民舉辦不同活動。其中在獲評為歷史建築的士丹頓街88號，一樓的單位被改造成以「唐樓體驗」為主題的共享空間，並保育原址唐樓外、內不同的建築特徵元素，包括昔日以傳統「上海批盪」工藝方式、展示老店「寶賓茶室」店名的外牆飾面、樓梯以及室內的紅磚牆身和花紋地磚等。
至於另一個「共享」空間，由華賢坊西6至8號兩個面積逾400平方呎的地下相連單位打通而成，前門和後門的出入口亦已加闊，將預留作「社區客廳」用途，日後交予營運機構管理，成為一個街坊的聚腳點，加強項目與周邊街道和居民的連繫。
市建局將於短期內為「共居」項目的營運者招標，以物色具經驗和能力的機構合作夥伴，與市建局共同管理和營運建築群，首階段為期5年。韋志成指，會與中選的營運機構共同設立管理委員會，就營運、財務、社區營造項目、管理等各方面的進度作定期檢討，並持續優化各項措施，確保項目達到活化社區的效果。他期望項目可為其他舊區發揮示範和參考作用，鼓勵業主等自主復修和活化舊建築，並締造社區自組織、自治理、自發展的長遠社區營造成果。