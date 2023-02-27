市建局完成活化士丹頓街項目 設38個「共居」單位 附社區共享空間

樓齡超過60年的中環士丹頓街項目(H19項目)完成活化工程。市建局表示，項目內9幢樓宇的住宅單位重新布局，改劃成38個不同大小的單人或雙人「共居」單位。市建局將短期內為「共居」項目的營運者招標，首階段為期5年。

市建局行政總監韋志成在網誌中表示，H19項目內位於士丹頓街和華賢坊西的9幢樓宇，樓高4至6層，樓齡已超過60年。為了落實「共居」項目，市建局委聘在社區活化工程有豐富經驗、曾參與九龍東海濱設計的建築師盧廷銓進行設計及復修工程。

各層住宅單位亦重新布局，改劃成38個不同大小的單人或雙人「共居」單位。視乎各樓層的實際面積和結構樑柱的位置和分布，每樓層大約設有兩至三個單位，每個單位的空間足夠擺放床鋪和日常家具，而每層設有共用廁所、浴室和廚房，讓該層單位的居民使用。

