市建局擬建「東維港灣區」土瓜灣水體設浮台辦戶外音樂會

市建局正展開「土瓜灣海濱研究」，擬將土瓜灣對開的維多利亞港、附近沿海和內陸地區構建成海、陸、空三合一的「東維港灣區」願景。市建局行政總監韋志成昨日在網誌指，研究範圍涉及近800公頃，將來可在啟德體育園和馬頭角道對開的水體空間，作包括划艇、扒獨木舟相對靜態的水上活動；探討改裝部分無工程的躉船用作舉辦戶外音樂會，甚至改裝成泳池或飄浮沙灘等設施。顧問正就「土瓜灣海濱研究」的初步建議作深入研究及優化，預計在今年下半年向市建局提交初期研究報告，以及可行性研究建議。

韋志成指，相關研究3月起展開，涵蓋九龍城、啟德發展區、何文田山及高山劇場等。市建局先前委聘的顧問初步建議以三大方向構建「東維港灣區」，強化「海灣」和「海岸」的功能和活力，及改善與內陸地區連接和暢達性。 啟德體育園和馬頭角道對開的水體屬於內港位置，水流相對平靜，初步建議可利用此處的水體空間進行例如划艇、獨木舟等相對靜態的水上活動；又或增設浮台用作表演場地、舉辦音樂會等，讓市民能在岸上觀看表演。

現時土瓜灣對開設供躉船停泊避風塘，研究初步探討改裝部分沒有工程作業的躉船，提供餐飲服務、用作舉辦戶外音樂會、擺設特色光影藝術裝置，或改裝成泳池、飄浮沙灘等；附近防波堤擺放藝術裝置，供市民及遊客乘船「打卡」。局方正研究如何符合消防、食品衛生安全等法規及牌照等，並會與相關政府部門及躉船業界商討。

研究亦會就創造空間建設多元化的濱水區，如駁通土瓜灣海濱「斷裂位」，包括翔龍灣對開臨海煤氣設施用地，以及青洲英泥碼頭一帶海濱地段，以小規模填海興建行人板道等；以及加強內陸與海濱空間的連接，加強土瓜灣內陸地區與海濱空間的連接性和暢達性。 研究初步建議，以市建局在土瓜灣區內推行的全港首個「小區重建新社區」，即庇利街、榮光街和銀漢街等一帶8個相連的市區更新項目，為道路網連繫的重心和中心，再透過附近連繫道路，加強與區內多個公眾休憩空間的接連，以及將內陸的綠化帶更好與海濱連接。

韋志成指，團隊早前已開始和不同政府部門和持份者初步接觸，介紹有關規劃概念和收集不同持份者的想法；現時正就「土瓜灣海濱研究」的初步建議作深入研究及優化，預計在今年下半年向市建局提交初期研究報告，以及可行性研究建議。