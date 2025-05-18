市建局擬建「東維港灣區」 韋志成：從三方向研究 料下半年提交初期研究報告

市建局在上周提出構建「東維港灣區」願景，展開「土瓜灣海濱研究」，透過宏觀而整全、以「海—岸—陸」三合一的新規劃概念，將土瓜灣內陸、海濱空間以及對開的水體，一併作規劃研究，期望能善用海港資源並釋放維港作為航道以外的潛能，構建成為一個配套完善兼活力蓬勃、媲美世界級港灣的「東維港灣區」。市建局行政總監韋志成表示，團隊早前開始和不同政府部門和持分者初步接觸，介紹有關規劃概念，團隊現正就「土瓜灣海濱研究」的初步建議作深入研究及優化，預計在今年下半年向市建局提交初期研究報告，以及可行性研究建議。

韋志成今日(18日)在網誌中表示，「土瓜灣海濱研究」於3月展開，範圍涉及近800公頃，涵蓋土瓜灣海濱長廊和沿岸一帶，以及毗連對開的水體；內陸面積上至北面的九龍城「龍城」區、東至啟德發展區，西至何文田山及高山劇場綠化帶。

增設浮台用作表演場地和舉辦音樂會

市建局先委聘顧問展開「土瓜灣海濱研究」，從「海—岸—陸」的規劃概念入手並參考海外經驗，作三個方向的可行性研究，探討當中的機遇和挑戰，這三方面包括(一)善用現有水體和海濱空間，包括進行划艇、獨木舟等相對靜態的水上活動，亦會增設浮台作表演場地等。(二)創造空間建設多元化的濱水區，以及(三)加強內陸與海濱空間的連接，充分發揮和融合維港水體、灣岸海濱及內陸建設的發展潛力，將「東維港灣區」規劃成世界級灣區。

