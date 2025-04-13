市建局擬用AR技術重現飛機低飛九龍城歷史場景

九龍城「龍城」區蘊藏豐富潮州、泰國文化，以及商舖林立的地區特色，市建局團隊借鑒中上環「城蹤遊」的成功經驗，計劃將「3B」體系，帶進「龍城」區，盼促進建築物和環境、地區特色、居民和商戶之間的互動和連結，期望能共同締造一個宜居、活力和特色兼具的「龍城」區。

所謂「3B」體系是指，加強利用已改善的建設環境（Built environment）、地區經濟（Business environment）及社區連結（local Bonding）三方相互協同而構成。在加促進舊區新貌並加強地區特色（Built environment）。行政總監韋志成網誌透露，市建局團隊根據早前落區舉辦工作坊和社區參與活動所收集到的意見，將以潮州、泰國和舊啟德機場為主題，為龍崗道兩旁的商舖度身訂造具特色的店面設計，並委聘了藝術家團隊，負責設計工作，他們會先了解商舖營運者的想法和意願，再落實方案，預計最快今年下半年可完成店面設計和安裝的工作。適逢今年是舊啟德機場成立100周年，團隊正構思在「龍城」區的大廈外牆或街道利用擴增實境（AR）技術，重現昔日飛機在「龍城」區低飛的獨特景象，彷如親歷其境。