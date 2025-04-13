市建局擬用AR技術重現飛機低飛九龍城歷史場景

九龍城「龍城」區蘊藏豐富潮州、泰國文化，以及商舖林立的地區特色，市建局團隊借鑒中上環「城蹤遊」的成功經驗，計劃將「3B」體系，帶進「龍城」區，盼促進建築物和環境、地區特色、居民和商戶之間的互動和連結，期望能共同締造一個宜居、活力和特色兼具的「龍城」區。
所謂「3B」體系是指，加強利用已改善的建設環境（Built environment）、地區經濟（Business environment）及社區連結（local Bonding）三方相互協同而構成。在加促進舊區新貌並加強地區特色（Built environment）。行政總監韋志成網誌透露，市建局團隊根據早前落區舉辦工作坊和社區參與活動所收集到的意見，將以潮州、泰國和舊啟德機場為主題，為龍崗道兩旁的商舖度身訂造具特色的店面設計，並委聘了藝術家團隊，負責設計工作，他們會先了解商舖營運者的想法和意願，再落實方案，預計最快今年下半年可完成店面設計和安裝的工作。適逢今年是舊啟德機場成立100周年，團隊正構思在「龍城」區的大廈外牆或街道利用擴增實境（AR）技術，重現昔日飛機在「龍城」區低飛的獨特景象，彷如親歷其境。
「小街道大聯盟」拓展至「龍城」區
韋志成又指，市建局亦與香港中小型企業聯合會商討，將「小街道大聯盟」計劃拓展至「龍城」區，與區內商戶合作提供消費獎賞計劃，範圍涵蓋龍崗道至城南道一帶的商戶，吸引旅客及市民探索社區外，亦透過消費帶旺地區經濟。
在促進社區連結方面，市建局因應居港泰人每年在「龍城」區舉行潑水節慶祝泰國新年的傳統，早前夥拍地區組織舉辦藝術創作工作坊，邀請區內的泰人家庭、學生和長者，以潑水節為主題，共同創作大型掛畫，並懸掛在潑水節巡遊起點的打鼓嶺道休憩花園，加強泰人社區的凝聚力，亦讓參與潑水節的市民和旅客能透過畫作一同慶祝泰國新年，了解其歷史和背後的意義。
活化賈炳達道公園成聚腳點
除透過活動維繫社區網絡（local Bonding），市建局衙前圍道/賈炳達道發展計劃，將分階段展開賈炳達道公園活化工程，當中將興建有蓋多用途廣場，成為社區的聚腳點，便利團體舉辦小型文娛活動，加強公園的功用和社區凝聚力。
工程期間，團隊將公園活化工程的圍板轉化為戶外藝術長廊，由本地插畫師，在圍板創作一系列包括舊啟德機場搬遷前飛機劃過龍城上空、小孩在舊樓天台玩「跳飛機」、70年代寨城居民生活景象等具「龍城」特色的畫作。而另一段長約40米的圍板，團隊亦與插畫師合作，更加入遊戲元素，讓途徑圍板的市民「邊行邊玩」，在畫作中尋找例如紅桃粿、潮州月餅和淋糖等特色潮州點心，加深對潮州美食和文化的認識。