市建局旺角山東街／地士道街重建項目　設幼兒長者中心

市建局旺角山東街／地士道街重建項目料於2030至31年度落成，預計提供約300個住宅單位，並預留不少於2,850平方米的樓面面積作政府、機構或社區設施用途。社署將利用有關樓面面積，興建福利設施，包括興建提供100個服務名額的幼兒中心、提供50個服務名額的特殊幼兒中心、提供60個服務名額的長者日間護理中心，以及提供體弱長者家居照顧服務隊和長者鄰舍中心分處。

社署指出，幼兒中心服務是為剛出生至3歲以下的幼兒提供日間照顧服務，並為因工作或其他原因而暫時未能照顧子女的父母提供支援。幼兒中心亦會提供均衡的活動，促進幼兒各方面發展。特殊幼兒中心旨在為年齡介乎2歲至6歲以下並有中度至嚴重殘疾的兒童，提供全日的訓練和照顧。長者日間護理中心為區內滿60歲及適合接受社區照顧服務或院舍照顧服務的體弱長者提供日間照顧服務、復康運動和社交活動，並設體弱長者家居照顧服務隊提供一系列服務。

區議員批社署無新增服務「呃市民」

油尖旺區議員許德亮批評政府「呃市民」，表明完全反對項目，因有關服務並非新增服務配額，只是從區內其他地方搬遷服務，變相區內居民沒有得益，「幼兒園係喺第二個區過來，建議保良局搬過來，呢個區有服務，變咗搶咗另一個區嘅服務」。他強調，區內服務配額不足，社署卻以搬遷服務，令居民誤以為區內重建建屋後，有新增的社福服務，「畀你撥地起樓，當初我講到明係要新增服務，咁我保留返個公園啦……（市民）以為係新增服務，（社署）係呃緊市民」。