市建局檢討同區七年樓齡賠償政策 蔡宏興：非發窮惡 是善用社會資源

市建局正檢討「同區七年樓齡」收購呎價賠償機制。市建局行政總監蔡宏興表示，檢討收購政策，並不是有意見所指的「發窮惡」，而是因時制宜，善用社會資源，維持市區更新，長遠可持續性為大前提的正確處理方法；強調市區更新工作複雜而艱巨，必須以新思維制定更合時宜的策略和措施。 蔡宏興昨在報章撰文，指目前本港樓齡50年或以上的舊樓數目增幅已遠超公私營的重建步伐，須設法加快整體重建速度。他提及市建局與私人發展商的收購舊樓做法極不同。私人發展商一般因應重建潛力、樓齡及地區等因素，釐定該舊樓物業的收購價；市建局則是以舊樓的市值再加上津貼的「同區七年樓齡」計算尺價，明顯較私人發展商優厚，導致舊樓業主傾向等待局方收購，嚴重影響舊區更新。

他以9月底提出收購建議的土瓜灣明倫街/馬頭角道發展計劃為例，市建局以實用面積每方呎13,891元向受影響的合資格住宅物業自住業主提出收購，這相較於由獨立測量師在項目附近的搜集得到的舊樓住宅物業平均約6,000元的成交呎價，高出一倍有多。 市建局正就「同區七年樓齡」收購呎價賠償機制檢討，他指，留意到有少數意見因不熟悉市建局現行的政策，甚或存有誤解。他強調，檢討收購政策是因時制宜，並不是有意見所指的「發窮惡」。 蔡宏興說，近年外圍環境不明，令本港經濟及樓市疫後復蘇緩慢。加上政府持續提供可發展土地，發展商對重建項目的興趣明顯降低，參與市建局項目競標的態度亦變得審慎及保守。