市建局泰語傳譯義診服務 關顧泰人社區醫療需求

九龍城一直有「小泰國」的稱號，全港五萬名泰裔人士，每三人便有一人在九龍城居住或工作。市建局近年在區內推動市區更新工作，在去年開始組織「泰人服務隊」，除了在與重建相關事宜上提供泰語傳譯和泰文翻譯支援，為泰籍居民和商戶提供準確和及時的泰文資訊外，更為他們提供多元化社區支援，包括籌辦有泰語傳譯的義診服務。 語言問題成融入隔閡 市建局於去年五月啟動衙前圍道／賈炳達道發展計劃後，與在「龍城區」服務泰籍居民多年的基督教宣道會香港區聯會轄下的「泰人恩福服務中心」合作，組織「泰人服務隊」，擔任市建局與泰人社群的溝通橋樑，並致力支援泰人的身心靈健康。 負責統籌「泰人服務隊」的中心社工黎憫靈表示，本港泰裔人士多從事飲食、家庭傭工、按摩等行業，日積月累下，筋骨多有勞損，但當有需要尋求專業的醫療服務時，卻會因語言不通造成障礙。 中心負責人黎李翠玲進一步解釋，很多泰裔人士因為不諳廣東話或英語，求診時與醫護人員溝通會不時出現「雞同鴨講」的情況，未能準確說出病情或理解醫學名詞；在一知半解下，較難就病情提出較深入提問，結果問診結果較為表面，不夠深入。她稱，這情況在醫療方面是十分明顯，甚至有時會耽誤病情。

提供即時泰語傳譯義診服務 有見及此，針對泰人求醫時言語不通的問題，「泰人服務隊」籌辦了提供泰語即時傳譯的義診服務，囊括中西醫及物理治療師，「泰人服務隊」成員會在場擔當溝通橋樑，為醫生及參加者作即時傳譯。 義診服務於今年五月首次展開，並於七月下旬舉辦了第二次服務日，合共有183人參與。剛過去的一次義診日，共有五位註冊西醫及中醫提供義診服務。義工和護士會先為參加者完成基本身體檢查，如計算BMI、量血壓及血糖，其後會由西醫問診，為病人提供專業醫學意見，如有需要會轉介他們至合適的專科，以免延誤病情。除註冊西醫外，同場亦有註冊中醫師，為病人望聞問切開出藥方。 黎李翠玲續指，首個義診服務日安排了物理治療師駐場，透過專業手法紓緩關節痛和不適感，並教授復康運動和職安健知識，大受「龍城區」內餐廳工作的泰裔人士歡迎，未來會再安排。

泰人服務隊計劃成果 （2022年5月至2023年7月）

家庭傭工「阿妹」 ：

「上次物理治療師教我做簡單運動紓緩關節痛真係有用！」 「阿妹」來港十年，任職家庭傭工，平日需要照顧一名婆婆。她表示日常家務工作使身體積累不少勞損，例如膝頭痛，上落樓梯或拿取重物有關節痛等，但卻甚少專程就醫。今年五月她參與第一次身體檢查時，駐場的物理治療師教導她正確的家居工作姿勢，亦教導她紓緩痛症的方法，令其關節痛問題減少不少。阿妹表示，知道義診提供中醫問診，平時亦見照顧的婆婆煲中藥服用，相信中藥有其功效，因此今次除西醫外，亦有諮詢中醫師意見，希望進一步調理身體。

泰國華僑陳婆婆