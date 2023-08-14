市建局泰語翻譯義診服務 關顧泰人社區醫療需求

九龍城一直有「小泰國」的稱號，全港五萬名泰裔人士，每三人便有一人在九龍城居住或工作。市建局近年在區內推動市區更新工作，在去年開始組織「泰人服務隊」，除了在與重建相關事宜上提供泰語傳譯和泰文翻譯支援，為泰籍居民和商戶提供準確和及時的泰文資訊外，更為他們提供多元化社區支援，包括籌辦有泰語傳譯的義診服務。
語言問題成融入隔閡
市建局於去年五月啟動衙前圍道／賈炳達道發展計劃後，與在「龍城區」服務泰籍居民多年的基督教宣道會香港區聯會轄下的「泰人恩福服務中心」合作，組織「泰人服務隊」，擔任市建局與泰人社群的溝通橋樑，並致力支援泰人的身心靈健康。
負責統籌「泰人服務隊」的中心社工黎姑娘表示，本港泰裔人士多從事飲食、家庭傭工、按摩等行業，日積月累下，筋骨多有勞損，但當有需要尋求專業的醫療服務時，卻會因語言不通造成障礙。
中心負責人黎李翠玲進一步解釋，很多泰裔人士因為不諳廣東話或英語，求診時與醫護人員溝通會不時出現「雞同鴨講」的情況，未能準確說出病情或理解醫學名詞；在一知半解下，較難就病情提出較深入提問，結果問診結果較為表面，不夠深入。她稱，這情況在醫療方面是十分明顯，甚至有時會耽誤病情。
提供即時泰語傳譯義診服務
有見及此，針對泰人求醫時言語不通的問題，「泰人服務隊」籌辦了提供泰語即時傳譯的義診服務，囊括中西醫及物理治療師，「泰人服務隊」成員會在場擔當溝通橋樑，為醫生及參加者作即時傳譯。
義診服務於今年五月首次展開，並於七月下旬舉辦了第二次服務日，合共有183人參與。剛過去的一次義診日，共有五位註冊西醫及中醫提供義診服務。義工和護士會先為參加者完成基本身體檢查，如計算BMI、量血壓及血糖，其後會由西醫問診，為病人提供專業醫學意見，如有需要會轉介他們至合適的專科，以免延誤病情。除註冊西醫外，同場亦有註冊中醫師，為病人望聞問切開出藥方。
黎李翠玲續指，首個義診服務日安排了物理治療師駐場，透過專業手法紓緩關節痛和不適感，並教授復康運動和職安健知識，大受「龍城區」內餐廳工作的泰裔人士歡迎，未來會再安排。
義診醫生：即時傳譯提升診症精準度
鍾醫生是參與義診的西醫之一。本身在公立醫院工作的他，從日常工作中，亦見到不少少數族裔因面對語言問題，阻礙診斷進度。他說：「很多時候醫生問他們明不明白，可能怕麻煩還是什麼，病人會說明白，其實他們根本聽不懂。」
鍾醫生表示，政府其實有傳譯服務安排，但都要事先申請，安排亦需時。因此，他建議少數族裔前往求診時，最好與精通廣東話的親友同行，一來病人會感到較安心，二來有助診症，「很多時候要到會診時才知道語言問題，病人聽不明白又白走一趟。」
他說這是他首次參與有傳譯員協助的義診服務，認為大有幫助，「病人對身體狀況的表達更精準，我的診斷亦更能對症下藥，而且求診者比較願意表達，因為覺得有明白他們的人在場。」
今個年度「泰人服務隊」新增的服務還有個人及家庭輔導服務，全面支援泰人的身心靈健康。「泰人服務隊」將持續擴大服務範圍，繼續透過免費家居維修服務、義診服務、協助籌辦泰國文化活動等，加強維繫九龍城泰人社區網絡，以及承傳「龍城」社區獨有的文化。
家庭傭工「阿妹」：
「上次物理治療師教我做簡單運動紓緩關節痛真係有用！」
「阿妹」來港十年，任職家庭傭工，平日需要照顧一名婆婆。她表示日常家務工作使身體積累不少勞損，例如膝頭痛，上落樓梯或拿取重物有關節痛等，但卻甚少專程就醫。今五月她參與第一次身體檢查時，駐場的物理治療師教導她正確的家居工作姿勢，亦教導她紓緩痛症的方法，令其關節痛問題減少不少。阿妹表示，知道義診提供中醫問診，平見亦見照顧的婆婆煲中藥服用，相信中藥有其功效，因此今次除西醫外，亦有諮詢中醫師意見，希望進一步調理身體。
泰國華僑陳婆婆：
「平日睇政府醫生好快睇完，呢度啲醫生好細心，可以慢慢清楚解釋病情！」
來港五十多年的陳婆婆年近八旬，現居於粉嶺，不時都會到九龍城參與「泰人義工隊」活動和服務，與同鄉聯誼。陳婆婆憶述初來港時語言不通，很多方面都困難重重，幸得香港人丈夫幫忙。即使陳婆婆現時能聽講廣東話，但她認為不少居港泰國人對廣泰兩語翻譯服務需求殷切，特別是醫療方面，較難清楚了解病情。
平日陳婆婆前往政府診所求診較多，但由於病人眾多，醫生較難花長時間解釋病情，在義診日中，她按受了身體檢查，以及中醫把脈。她表示醫生提供了不少養生建議。該服務讓她按時得悉身體狀況，感到安心。