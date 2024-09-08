市建局為私人樓宇編製維修保養指引及範本　擬第四季推出

市建局行政總監韋志成表示，因應樓宇老化問題日趨嚴重，適時為大廈進行定期維修保養相當重要，市建局團隊制定「預防性維修」策略，包括編製一套適用於一般私人樓宇的指引及範本，現時已進入最後階段，並正整理收集到的意見，將指引及範本標準化和規範化，計劃今年第四季上載至市建局的「樓宇復修平台」網站，供業主和物管公司參考和使用。

韋志成說，市建局編制的指引及範本，系統地列出私人住宅及綜合用途樓宇和屋苑，日常和非日常維修保養工程項目的種類、檢驗周期和維修方法，除了包括《大廈公契指引》臚列的12類樓宇結構構件和公用設施，更進一步將大廈的公用停車場、會所、保安系統，以及室內公用部分，例如地下大堂、走廊和後樓梯的牆身飾面等，合共20類公用設施項目包括在內，令保養計劃所涵蓋的範圍更全面和廣泛。