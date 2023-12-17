市建局盛德街項目虧損15億元　預告來年項目或由盈轉虧

土瓜灣盛德街與馬頭涌道交界的公務員建屋合作社重建發展項目，市建局截標時共接獲6份標書，其後以19.34億元批出。市建局行政總監韋志成指，中標價雖然與市場早前的平均約26億元估值有逾兩成差距，但認為在當前市場狀況，中標價仍算在合理水平內。
批出合約非只抱「善價而沽」心態
韋志成在今日(17日)的網誌提到，市建局兩年前開始收購物業業權，當時正值樓市暢旺、中原城市領先指數處於歷史高位，惟在現時樓市下行的大環境，項目中標價遠低於收購價，以致項目將錄得近15億元虧損，結果實屬無可避免。
盛德街項目屬於公務員合作社樓宇，韋志成指業權收購程序較一般私人舊樓複雜，亦涉及散社後業主須向政府補地價才可解除轉讓限制等條件因素，因此私人發展商一般對有關樓宇興趣不大，有關業主亦較難出售物業或重建樓宇。
重建後盛德街項目可提供約640伙，較原本只有約150伙增加逾三倍。韋志成認為，透過重整和重新規劃該區土地，項目亦能改善地區環境和行人網絡，因此在批出發展合約時，除市場情況和經濟環境外，亦有考慮顧全社會整體利益的因素，而非只抱「善價而沽」的心態，所以即使項目將錄得虧損，項目仍會如期推行。
未來數年項目「高買低賣」或由盈轉虧
另外，市建局在九龍城、旺角和深水埗有數個已展開收購的重建項目，未來數年將陸續推出招標。韋志成直言，若樓市持續下行，有關項目日後的投標價將繼續受壓，部分在樓市高位進行收購的項目，在「高買低賣」情況下，將有可能由盈轉虧。如外圍經濟環境沒有大改變，市建局未來項目更可能「入不敷支」，影響現金流狀況和開展其他涉及業權收購項目的規模。
韋志成表示，市建局在規劃、項目及財務儲備三方面已制定策略，尤其在爭取較佳的信用評級方面，讓市建局在現金流短缺的時候，能以最佳的條件向外融資。