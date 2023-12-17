市建局盛德街項目虧損15億元　預告來年項目或由盈轉虧

土瓜灣盛德街與馬頭涌道交界的公務員建屋合作社重建發展項目，市建局截標時共接獲6份標書，其後以19.34億元批出。市建局行政總監韋志成指，中標價雖然與市場早前的平均約26億元估值有逾兩成差距，但認為在當前市場狀況，中標價仍算在合理水平內。

市建局料包括九龍城在內的數個重建項目，日後或由盈轉虧。(資料圖片)

韋志成在今日(17日)的網誌提到，市建局兩年前開始收購物業業權，當時正值樓市暢旺、中原城市領先指數處於歷史高位，惟在現時樓市下行的大環境，項目中標價遠低於收購價，以致項目將錄得近15億元虧損，結果實屬無可避免。

盛德街項目屬於公務員合作社樓宇，韋志成指業權收購程序較一般私人舊樓複雜，亦涉及散社後業主須向政府補地價才可解除轉讓限制等條件因素，因此私人發展商一般對有關樓宇興趣不大，有關業主亦較難出售物業或重建樓宇。

重建後盛德街項目可提供約640伙，較原本只有約150伙增加逾三倍。韋志成認為，透過重整和重新規劃該區土地，項目亦能改善地區環境和行人網絡，因此在批出發展合約時，除市場情況和經濟環境外，亦有考慮顧全社會整體利益的因素，而非只抱「善價而沽」的心態，所以即使項目將錄得虧損，項目仍會如期推行。