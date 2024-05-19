市建局研將「龍城」提升成「型格社區」 邀藝術家創作打卡壁畫

市建局行政總監韋志成今日(19日)表示，團隊特別就「具型格」街道開展專題研究，就該30條世界各地的入選街道進行分析，希望將有關共通點帶入「龍城」區的市區更新計劃。他指，團隊認為「龍城」區內充滿潮、泰文化，以及臨街店舖「成行成市」的氛圍，甚具潛力透過市區更新的不同工作，循上述四大方面，在計劃中以「型」或其同音字為基礎，逐漸將「龍城」區提升成為「型格社區」。

韋志成表示，「龍城」聚集了不少特色店舖，因應特色店舖聚在一起經營，才能彰顯特色和延續商圈氛圍，團隊因此在設計項目時，著重保留店舖林立的特色，強化「小街飲食文化區」的地區形象；更為現時於項目內經營的特色商戶提供回遷方案，鼓勵留在原區經營，令訪客日後能夠繼續前來「龍城」光顧地道和正宗的泰潮美食，和體驗在大街「行街買餸」、選購食材的氛圍。



邀請45位本地及外地藝術家創作壁畫 此外，市建局於區內推動「小區復修」先導計劃時，額外資助參與計劃的8幢大廈美化外牆，並邀請45位來自本地、泰國及外地的藝術家，提交設計建議書，為大廈繪上能夠凸顯「龍城」區歷史文化及潮、泰特色的壁畫。團隊根據參與計劃大廈所在的位置、樓宇外牆特徵、步行路線和觀賞視點等四方面，考慮各具不同風格的壁畫設計提案後，將潮州、泰國和舊啟德機場三個主題，在大廈外牆以至地下的入口、地舖店面、招牌以及騎樓底部等位置呈現。