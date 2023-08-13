市建局研究「預防性維修」延長樓宇壽命  煥然懿居第三座作首個試點

近日頻頻發生樓宇石屎剝落事件，市建局行政總監韋志成今日(13日)發表網誌，提到延長樓宇壽命除了要靠樓宇復修外，更需要研究進一步延長樓宇的設計壽命，減低未來的重建壓力。他表示，市建局將以下月開始接受申請的「煥然懿居第三座」首置項目作為試點，作為「預防性維修」建造和管理模式的試點，在採用的鋼筋、混凝土的混合比例等採用新方案，從3方面強化樓宇結構。韋志成表示，將結合「煥然懿居第三座」項目的經驗，研究大坑西邨首置項目，前期規劃及設計階段應用延長樓宇壽命措施。

韋志成表示，若要延長樓宇壽命，需要從新建樓宇入手，研究將樓宇的設計壽命進一步延長。他指，為制定一套融合「預防性維修」理念的樓宇建造和管理模式，市建局團隊在過去兩年進行詳細研究，並徵詢工程專業界別、學術機構和相關政府部門的意見，決定以下月開始接受合資格市民申請的「煥然懿居第三座」首置項目作為試點。 韋志成表示，過去清拆重建的舊樓，平均樓齡大約是50年，社會應審視樓宇設計標準，研究如何能將樓宇的設計壽命提升至70年甚至更長。因此，市建局團隊在去年年初，邀請香港大學土木工程系副教授蘇啟亮的團隊，夥拍市建局聘請的工程顧問，以「煥然懿居第三座」作為案例，研究從樓宇結構設計和建築物料兩方面著手，制定可將樓宇設計壽命提升至75年的方案及相關技術建議。

三方面強化樓宇結構 最後，市建局決定在毋須修訂圖則的前提下，採納部份適用的工程方案。首先，應用經鍍鋅技術處理的鋼筋。因應團隊的研究指出，樓宇天面的混凝土較垂直外牆這類外在結構部份，更容易因積水而受到水份入侵，引致鋼筋生鏽，故在「煥然懿居第三座」的天面層，採用經鍍鋅技術處理的鋼筋。相比起傳統鋼筋，經此技術處理的鋼筋具有較佳的抗腐蝕效能，並能夠提升其抵禦水份，尤其是雨水侵蝕的能力，減低鋼筋出現鏽蝕的風險。 其次，增加混凝土的英泥比例。混凝土主要由英泥、沙石和水組成，透過優化三種物料混合的比例，可產生減慢混凝土老化速度的效果。團隊參考顧問的研究結果，將在項目混合的混凝土，略為增加當中的英泥含量，較一般私人住宅項目多大約百分之三，提升混凝土的耐久性。 最後，使用高強度混凝土。工程團隊將針對「煥然懿居第三座」項目的結構部份，包括柱、樑和結構牆，採用較高強度的混凝土，令有關結構的整體承重能力，較普遍已建成樓宇大幅提升，令樓宇的整體結構更為堅固，從而減低樓宇落成後出現結構破損的機會，以及需要進行維修的規模和密度。