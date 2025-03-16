市建局稱聯廈聯管中標物管公司每戶每月費用僅百餘元

由市建局與香港房屋經理學會組成的團隊早前在九龍城試行「聯廈聯管」，協調單幢式舊樓聘用同一物業管理公司。團隊本月初已將報告提交政府。市建局行政總監韋志成說，參與試行「聯廈聯管」的樓宇雖然不多，但仍吸引了15間在市場上擁有豐富物管經驗，而且具實力公司入標競投「聯廈聯管」服務合約，最終中標的物管公司，每戶每月的「基本服務」費用大約只需百餘元。
韋志成在網誌說，4幢參與「聯廈聯管」的樓宇，去年8月底召開業主大會，其中，龍威大廈和幗蘋樓的業主達成共識，通過共同委聘一間物管公司。餘下兩幢樓宇，因為未能取得大廈過半數業權同意，或在招標過程結束後，決定繼續委聘現正為樓宇提供服務的物管公司，最終決定退出「聯廈聯管」計劃。
韋志成提到，報告總結遇到的困難，包括「三無大廈」大部分業主為長者或退休人士，不太熱衷參與大廈管理事務，亦有不少單位已出租，甚或業主已移居海外，難以接觸。另外舊區有不少單幢式大廈地下或低層設有商舖，商舖業主普遍認為未能受惠於大廈的物管服務而拒絕參與，今次其中一幢參與「聯廈聯管」的樓宇，正是地下商舖業主持有過半數業權，否決住宅業主聘請物管公司的決定而最終退出計劃。
韋志成說， 考慮到傳統物管服務的投標機制，難以讓「聯廈」業主達成共識，團隊在試行「聯廈聯管」時，要求入標者需就4幢參與計劃樓宇提供每個單位的「劃一報價」，即每戶每月的「基本服務」費用均需要相同，方便所有業主有同一標準以評選不同物管公司的報價。
團隊建議，政府可研究放寬現行需要全體業主一致同意才能修改大廈公契內任何條文的規定，如允許在大多數業主同意的情況下，修改公契內有關分擔物管服務費用安排的條款，容許商舖業主可根據實際情況或實際享用的物管服務項目，支付管理費用，提高樓宇參加「聯廈聯管」 的意願及提高舊式商住大廈聘請物管公司的成功機會。
原文刊登於 香港電台