市建局稱聯廈聯管中標物管公司每戶每月費用僅百餘元

由市建局與香港房屋經理學會組成的團隊早前在九龍城試行「聯廈聯管」，協調單幢式舊樓聘用同一物業管理公司。團隊本月初已將報告提交政府。市建局行政總監韋志成說，參與試行「聯廈聯管」的樓宇雖然不多，但仍吸引了15間在市場上擁有豐富物管經驗，而且具實力公司入標競投「聯廈聯管」服務合約，最終中標的物管公司，每戶每月的「基本服務」費用大約只需百餘元。

韋志成在網誌說，4幢參與「聯廈聯管」的樓宇，去年8月底召開業主大會，其中，龍威大廈和幗蘋樓的業主達成共識，通過共同委聘一間物管公司。餘下兩幢樓宇，因為未能取得大廈過半數業權同意，或在招標過程結束後，決定繼續委聘現正為樓宇提供服務的物管公司，最終決定退出「聯廈聯管」計劃。