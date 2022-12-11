市建局衙前圍村項目設保育公園 料2030年啟用

活化後的保育公園將設置「詮釋走廊」，除了原址保留角樓地基供公眾參觀，亦透過展板、科技等互動形式，讓公眾了解衙前圍村的歷史和演變。

黃大仙衙前圍村重建項目是市建局首個涉及考古的重建項目，今年年中完成考古評估報告。市建局表示，會貫徹「寓保育於設計」理念，優化保育公園的整體設計。市建局將盡快向相關政府部門提交發展圖則和保育方案，預計在明年中開展工程，爭取在2030年完成保育公園工程，並開放予公眾享用。

市建局行政總監韋志成在網誌中表示，2016年完成衙前圍村重建項目相關業權收購和補償工作後，開展進行獨立考古評估。經歷六年多考古工作，專家團隊於今年年中完成考古評估報告，並呈交予古蹟辦審視。

他指，專家團隊成功在衙前圍村內四邊發現角樓和圍牆地基，最早可追溯至明代；圍牆外的進一步發掘工作更證實了護城河的存在，印證了最早期村民未建圍牆已經聚居，及後來興建圍牆、角樓和護城河抵禦海盜和土匪的歷史。

考古團隊也找到約數萬塊主要來自明代和清代的石器、硬幣、瓷磚及陶器碎片以至布料碎塊等，不過相關文物的大多只是碎片或殘骸，團隊已一一作出紀錄和暫作保存。

惟韋志成指，單靠實際形態，並不足以詮釋其歷史文化，故制定了「強化版」保育方案。新計劃下將原址保留和復修村內的「三大文物」建築，即包括門樓、門樓上方的「慶有餘」牌匾和天后廟，讓村民重新使用。此外，團隊亦會復修圍村中軸線兩旁結構較為完整的村屋，並活化作公眾用途。

至於地底遺跡，團隊亦計劃在距離地面2米下的南北圍牆地基，各選取長約9米、較為完整的部份，重置在保育公園的中軸線附近作展示，以呈現其具體樣貌和構造。保育公園內亦會設有互動考古園地，透過舉辦與考古工作相關的科普教育活動，將考古知識工作帶進社區。

團隊亦建議將發展項目的住宅部份從地盤四角的界線後移，以擴大保育公園面積，涵蓋圍村的角樓和圍牆地基，讓公眾了解這些遺跡的原址面貌。保育公園將在圍村入口兩旁的圍牆原址，設置一條「詮釋走廊」，以創新手法，例如利用擴增實境（AR）和互動技術，介紹圍村的歷史變遷。

而活化後的村屋將用作展示考古期間挖掘到的文物，亦會舉辦活動。天后宮前方增設小型廣場，作為多用途的活動場地，並預留土地興建一座新的村公所，日後會轉交村民使用及管理，日後可讓村民舉辦太平清礁等節慶活動。

市建局指，為配合方案，會研究修訂發展項目的住宅基座設計以相應配合，包括主動向運輸署申請豁免提供住客停車位設施，減少開挖地下空間的需要，將對地底遺跡的影響減到最低。此外，各項保育設計標準，將列入項目的地契條款及合作發展協議內，以確保發展商按上述契約所列明的標準與品質興建發展項目。

市建局已就項目的初步發展計劃，向政府申請批地，待批出地契條款後，將向相關部門提交保育計劃書和具體施工計劃。施工期間，承建商將為遺跡進行全面保護措施，並在不同地點設置監察點及儀器，收集震動及移動的數據作為參考，盡量減低工程影響遺跡結構穩定性的風險。而保育工程完成後，市建局將調撥資源，保養、管理和營運保育公園。