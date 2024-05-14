市建局衙前圍道/賈炳達道項目 200居民個人資料有潛在外洩風險

再有機構發生個人資料有外洩風險，涉200名受衙前圍道/賈炳達道重建影響居民的個人資料。市建局指，因應近日發生網上伺服器平台系統安全事故涉及一間供應商雲端平台，而市建局使用相同的雲端平台服務，其後發現儲存於此供應商雲端平台的部分個人資料，有潛在外洩風險；已即時停用相關平台，同時刪除有關資料，並就事件向資料私隱專員公署報備。

市建局指，上月發信邀請受衙前圍道/賈炳達道發展計劃影響的業主、租客和商戶出席簡介會，邀請信上印有專屬登記表格的二維碼，掃描後可連結至供應商雲端平台，填寫出席場次及聯絡電話。相關資料、連同收信人的姓名及地址，存放於供應商雲端平台的伺服器。