市建局觀塘項目或實施「垂直城市」　議員稱增彈性但有機會加重交通負荷

市建局觀塘第四及第五發展區項目正進行諮詢，將來或於項目實施「垂直城市」概念，容許一幢大廈內同時容納住宅、商業、娛樂、酒店用途。市建局前執行董事、立法會議員林筱魯在電台節目表示，今次若引入概念並非壞事，可增加彈性，令項目更有吸引力，但有機會增加區內交通負荷，而未來項目高度將達360米，市民會憂慮屏風樓效應。
林筱魯指「垂直城市」在紐約、東京等城市已有先例，在香港亦非全新事物，有部分項目曾經混合商場零售、酒店及辦公室。然而他認為以目前的市況，加上項目需要龐大投資，發展商或面對融資問題，認為引入「垂直城市」概念對項目的幫助不太樂觀。他亦希望當局定目標「拉鬆」舊區密度，否則只加高樓宇是不理想。
柯創盛指居民關心交通負荷問題
觀塘區議會主席柯創盛在同一節目上表示，對「垂直城市」的概念不抗拒，因為在杜拜、曼谷都有，是大勢所趨，但質疑能否做到「起死回生」，吸引到發展商。柯創盛指此「巨無霸」商業項目是觀塘最繁忙，彌足珍貴的地段。他表示觀塘居民主要關心項目為區內增加的交通負荷，以及屏風樓問題，認為市建局在佈局上要仔細考慮，他希望局方做好諮詢和交通評估。他希望在將來的重建增加行車線，舒緩交通問題，同時要處理好大樓落成後，對於日照及風力影響的問題。