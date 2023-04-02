市建局設首個「樓宇復修資源中心」 本月起邀業主等參觀

全港首個以推廣樓宇復修為主題的「樓宇復修資源中心」，將於本月起提供首階段服務。資源中心面積約有7,500平方呎，分成『「因」「時」復修』、「工程知識」、「組織能力」及「財政儲備」四個展區，內容涵蓋樓宇維修和「預防性維修」的理念，籌組樓宇維修工程的正確程序、每個工程階段所需要的技術知識，以至各項資助計劃的詳情和市建局的支援服務等。市建局樓宇復修大使「維修寶」將擔任資源中心的導賞機械人，為參觀者介紹各個展區內容。
市建局行政總監韋志成在網誌中表示，資源中心以實踐和推廣樓宇復修為目標，應用數碼科技，以更富趣味和新穎的多媒體方式，彰顯樓宇復修在改善市民居住環境、延長樓宇的可用年期的重要，並加深公眾對樓宇復修以至預防性保養這新概念的認識。中心又將「樓宇復修平台」網站內，有關籌組樓宇復修工程的實用資訊、標準文件範本和工程費用相關的市場數據，以至實踐預防性維修的各種不同方案，在實體空間以互動的方式展現。
他又指，適逢「樓宇更新大行動2.0」及「消防安全改善工程資助計劃」的第三輪在四月一日開始接受申請，市建局將利用中心所提供的新資訊、新服務，鼓勵更多業主參與上述兩項資助計劃。
料7月對外開放
韋志成表示，市建局將主動邀請業主和法團組織、樓宇復修界別的專業學會，以及地區持份者如區議會及分區委員會等，參觀資源中心的設施；亦透過地區團體聯繫不同樓齡的樓宇業主，推廣中心的設施和服務。市建局將視乎資源中心在運作初期的情況，最快在今年7月展開第二階段服務，包括開放予公眾參觀，及提供視像諮詢服務，協助業主辦理各類樓宇復修資助計劃的申請。