市建局設首個「樓宇復修資源中心」 本月起邀業主等參觀

全港首個以推廣樓宇復修為主題的「樓宇復修資源中心」，將於本月起提供首階段服務。資源中心面積約有7,500平方呎，分成『「因」「時」復修』、「工程知識」、「組織能力」及「財政儲備」四個展區，內容涵蓋樓宇維修和「預防性維修」的理念，籌組樓宇維修工程的正確程序、每個工程階段所需要的技術知識，以至各項資助計劃的詳情和市建局的支援服務等。市建局樓宇復修大使「維修寶」將擔任資源中心的導賞機械人，為參觀者介紹各個展區內容。

市建局行政總監韋志成在網誌中表示，資源中心以實踐和推廣樓宇復修為目標，應用數碼科技，以更富趣味和新穎的多媒體方式，彰顯樓宇復修在改善市民居住環境、延長樓宇的可用年期的重要，並加深公眾對樓宇復修以至預防性保養這新概念的認識。中心又將「樓宇復修平台」網站內，有關籌組樓宇復修工程的實用資訊、標準文件範本和工程費用相關的市場數據，以至實踐預防性維修的各種不同方案，在實體空間以互動的方式展現。