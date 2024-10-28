市建局辦中上環導賞團設4大路線 地膽介紹景點分享個人經歷

香港各區均有特色，部分舊區更擁有深厚文化、歷史底蘊，只要稍加包裝及宣傳，便可以成為具吸引力的旅遊景點。市區重建局推出「地膽遊中」導賞團，由一批「地膽」任義務導賞員帶領市民深度了解中上環歷史建築、街道和商店，期間分享其個人經歷和見聞，為參加者提供獨有體驗；同時亦製作「地膽遊中」地圖，上載至市建局網站供公眾下載，旅客或市民透過地圖在城中行發掘地區有趣之處。
市建局行政總監韋志成昨在網誌表示，中上環是一個蘊藏豐富歷史文化、建築特色和人文面貌的地區，而近年的來港旅客流行「城市漫步」，故市建局推出「地膽遊中」導賞團招募在中上環出生及成長、曾在該區工作及對該社區非常熟悉的人士擔當義務導賞員，並與市建局一起設計涵蓋歷史與建築、飲食與社區風貌、藝術文化，以及經典電影場景的四大導賞主題。導賞員於下周六(11月9日)舉辦首團，為本地市民提供免費社區導賞服務。
「夜香婦」逐家拍門「倒夜香」
他補充指，導賞團圍繞四大主題，導賞員按主題的不同景點，加入其個人經歷、成長背景和生活小故事後，定出獨特的導賞路線，為參加者提供獨一無二的體驗，包括分享兒時在唐樓生活的日常和趣事，例如每日他們最期待小販在街上叫賣、售賣飛機欖和叮叮糖的時光；昔日唐樓沒有自動沖水馬桶，「夜香婦」每晚逐家逐戶拍門「倒夜香」的深刻回憶，以及每天晚飯後，街坊街里就會「擔定凳仔」到樓下電器舖一起看電視的日子。
若想更靈活彈性參觀中上環，韋志成指，局方亦製作了「地膽遊中」地圖，上載至市建局網站供公眾下載，讓更多導賞團以外的市民和旅客，無論是手持實體地圖，或是以網頁版地圖形式，皆能自由出行、探索和體驗中上環的魅力，正如同行政長官在最新一份施政報告提到，以創新思維打造香港成為首選旅遊目的地，好好利用香港豐富和獨特的資源和優勢，做到「香港無處不旅遊」。