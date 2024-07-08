市建局錄39億淨虧損 連續第2年錄得赤字 稱今明兩個年度為收購年

市建局今日(8日)總結市建局過去一年的工作，指在去年錄得8.3億元營運虧損，全年淨虧損為39億元，為連續第2年錄得赤字；將準備於本財政年度發行債券和銀團貸款，雙線進行。另外，局方計劃今個財政年度推出三個招標項目，包括啟九龍城德道/沙浦道、山東街/地士道和觀塘第4及第5發展區；其中觀塘項目最快年底重新招標，市建局表示，經取多項優化招標措施後，有信心會有發展商入標。

市建局主席周松崗表示，2023至24財年的39億虧損中31億屬撥備，而8.3億的營運虧損，資產淨值維持在464億元。他提到，上年度受地緣政治及利率高企影響，發展商入標較為審慎，導致有去年有項目出現「高買低賣」情況；但他認為「高買低賣」僅是周期性問題，並非結構性問題。