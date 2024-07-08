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2024-07-08 19:23:00

市建局錄39億淨虧損 連續第2年錄得赤字 稱今明兩個年度為收購年

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周松崗(左)及韋志成。(李朗僑攝)

周松崗(左)及韋志成。(李朗僑攝)

市建局今日(8日)總結市建局過去一年的工作，指在去年錄得8.3億元營運虧損，全年淨虧損為39億元，為連續第2年錄得赤字；將準備於本財政年度發行債券和銀團貸款，雙線進行。另外，局方計劃今個財政年度推出三個招標項目，包括啟九龍城德道/沙浦道、山東街/地士道和觀塘第4及第5發展區；其中觀塘項目最快年底重新招標，市建局表示，經取多項優化招標措施後，有信心會有發展商入標。

市建局主席周松崗表示，2023至24財年的39億虧損中31億屬撥備，而8.3億的營運虧損，資產淨值維持在464億元。他提到，上年度受地緣政治及利率高企影響，發展商入標較為審慎，導致有去年有項目出現「高買低賣」情況；但他認為「高買低賣」僅是周期性問題，並非結構性問題。

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未來的業務發展方向，周松崗表示，今明兩年是市建局「收購年」，將展開5個項目的收購，包括衙前圍道項目、皇后大道西/桂香街項目、靠背壟道/浙江街公務員建屋合作社項目等，總收購開支約300億元，連同其他正進行項目的建造成本，開支達643億元；而目前現金儲備180億元，不足以應付，因此市建局今個財政年度發行債券和銀團貸款，雙線進行融資。

正計劃修改招標條例

至於招標方面市建局將推出3個招標項目，包括啟德道/沙浦道、山東街/地士道和觀塘第4及第5發展區，其中觀塘重建項目去年曾出現流標。市建局行政總監韋志成表示，該局正計劃修改招標條例，如容許發展商分期支付地價、夥拍有資金的財團合作入標。韋志成表示，觀塘項目會待優化招標條款後，預計於今年年底或明年初推出招標。

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