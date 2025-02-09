市建局預防性維修資助計劃接8宗申請 3宗獲批 約5500住戶受惠

市建局行政總監韋志成表示，過去市建局不斷強化在樓宇復修工作上「倡導」和「促進」的角色，協助業主為樓宇制定定期檢驗和維修保養計劃。為此市建局團隊從財政資助、技術支援及宣傳教育這三大工作方針，推動「預防性維修」概念和實踐。

市建局於去年4月，自資推出「預防性維修資助計劃」，資助業主為樓宇推行以預防性為主導的維修保養工作和建立相關的財政儲備。計劃至今接獲來自不同樓齡和規模的屋苑和樓宇的申請，合共收到8宗申請，涉及超過6,000個住宅單位，涵蓋的樓宇類別由單幢樓至大型屋苑；樓齡由30多至近60年，遍佈港島的中西區、南區和東區、九龍城和屯門等地。

市建局已向其中3個屋苑發出「原則上批准通知書」，包括位於港島南區的一個大型屋苑，以及屯門兩個私人屋苑，約5,500個單位住戶受惠；另有兩宗申請亦正在審批中，市建局最快可於本月內，向它們發出「原則上批准通知書」，讓這些屋苑能盡早為委聘認可人士制定「樓宇保養手冊」，以及10年為周期的維修保養計劃，展開招標。