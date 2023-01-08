市建局：來年全面審視各樓宇復修措施

「樓宇復修資源中心」以互動方式為大廈業主提供不同類型的樓宇復修資訊，提升公眾對維修和保養樓宇知識及預防性維修的認知。

市建局表示，未來一年將全面審視各項推動樓宇復修措施的操作模式及執行細節，研究優化部份樓宇維修津貼的適用範圍和資助水平，由目前主要資助業主進行樓宇公用地方的工程，擴展至涵蓋住用單位室內與結構安全相關的工程，以進一步增加誘因，鼓勵更多業主同時做好樓宇公用地方和單位的維修保養，從外到內提升樓宇安全和宜居程度。

市建局行政總監韋志成在網誌中表示，2020年開始統一執行所有由政府推行的樓宇復修資助計劃，涵蓋樓宇檢驗、維修公用地方、優化消防、升降機和排水系統，以及維修自住物業六個範疇，涉及管理超過190億元的公共資源。截至2022年12月底，合共超過66萬個住宅單位，受惠於各項樓宇復修計劃，已獲批的資助金額達到17億元。

惟他指出，市建局目前所掌握的樓宇整體狀況資料，只能涵蓋樓宇公共地方，如外牆、結構、懸臂式構件、天面及樓梯等地方的破損程度，對單位內部的實際狀況缺乏全面及有系統的數據蒐集；加上全港私人單位數目龐大，每個單位的面積、內部需求佈局和設施的設置及保養程度各不一樣，要制定一套具針對性但又能廣泛應用的措施，推動業主進行單位室內維修，難度甚大。

韋志成指，市建局去年在九龍城「龍城區」推行為期三年的「小區復修」先導計劃時，試行協助年長而欠缺經濟能力為自住單位業主，聘用工程顧問為室內單位進行檢驗。市建局亦正檢視轄下已推出多年的「公用地方維修津貼」，研究優化空間，讓此項津貼能與現時不同樓宇復修資助計劃互相配合。

市建局團隊正檢視轄下「公用地方維修津貼」的適用範圍，研究由目前包括樓宇公用地方進行的樓宇安全、環境衞生、或與環保有關的工程，伸延至住用單位室內與結構安全相關工程，包括修葺室內柱、樑、樓板、牆身等已破損的石屎等的可行性。

市建局團隊今年起亦會加強政府推行的樓宇復修資助計劃，以及由市建局陸續推出多項針對樓宇進行預防性保養的推廣措施，包括加強政府樓宇復修資助計劃、設立全港首個「樓宇復修資源中心」，以及研究延長樓宇壽命物料及建築技術。