市建局：向衙前圍道重建項目商戶講解回遷方案 盡力保留街市特色

市建局在2022年5月啟動九龍城衙前圍道／賈炳達道發展計劃(衙前圍道項目)，市建局表示，在上星期二，已發信向項目範圍內住宅及商舖物業的業主，提出收購建議。隨著項目的收購工作已展開，團隊將逐一向上述具地區特色的商舖營運者，講解適用的回遷方案或過渡經營安排的建議細節。市建局指，團隊首次研究給予與九龍城街市相關的店舖營運者，提供額外支援，鼓勵他們在項目範圍外但毗鄰九龍城街市的街道，另覓地舖作過渡經營安排，期望在重建項目時凝聚特色店舖留在原區經營。

市建局行政總監韋志成今日(5日)在網誌撰文表示，因應「龍城」區蘊藏豐富潮、泰文化，以及多年來吸引不少市民到訪九龍城街市及附近的食材店舖「買餸」；為了保存地區特色，市建局團隊早在項目的規劃階段，已考慮為受重建影響的商戶回遷，讓他們在項目完成後能返回原區經營，盡力保留「小街小舖」和「成行成市」的街市氛圍和地區特色。

過去兩年進行大量地區諮詢工作

他續指，過去兩年，市建局團隊進行大量地區諮詢工作，了解商舖營運者的意見和需要，經整理後，將項目內的特色營運者分為兩大類，分別為與九龍城街市息息相關的鮮貨和乾貨店舖(「街市食品店舖」)，以及具潮泰特色的食肆和店舖，或在項目範圍內經營超過20年的食肆(「潮泰食品及餐飲店舖」)，為他們制定適切的回遷方案或過渡經營安排，在滿足商戶持續營商需要的同時，亦能保存地區特色及維繫社區網絡。

韋志成表示，已發信向衙前圍道項目範圍內住宅及商舖物業的業主，提出收購建議。團隊在這個星期開始，將派專責的個案主任，陸續與業主詳細解釋收購建議及項目進程的時間表，以及向第一類及第二類的商舖營運者，講解適用的回遷方案或過渡經營安排的細節，供他們考慮。他指，若對方案有任何疑問，鼓勵商戶與個案主任聯絡，提出意見。