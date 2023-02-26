市建局：士丹頓街項目完成活化 將提供38個「共居」單位

市建局行政總監韋志成表示，士丹頓街項目（H19項目）的活化工程已完成，市建局將在短期內為「共居」項目的營運者進行招標，以物色具經驗和能力的機構合作夥伴，與市建局共同管理和營運建築群，首階段為期5年。

樓齡超過60年

H19項目內位於士丹頓街和華賢坊西的九幢樓宇，樓高4至6層，樓齡已超過60年。為了落實「共居」項目，市建局委聘在社區活化工程有豐富經驗、曾參與九龍東海濱設計的建築師盧廷銓進行設計及復修工程。

各層住宅單位亦重新佈局，改劃成38個不同大小的單人或雙人「共居」單位。視乎各樓層的實際面積和結構樑柱的位置和分佈，每樓層大約設有兩至三個單位，每個單位的空間足夠擺放床鋪和日常傢俱，而每層設有共用廁所、浴室和廚房，讓該層單位的居民使用。

設兩社區共享空間

韋志成又指，市建局特意撥出三個地方，翻新成兩個社區共享空間，方便居民舉辦不同活動。其中在獲評為歷史建築的士丹頓街88號，一樓的單位被改造成以「唐樓體驗」為主題的共享空間，並保育原址唐樓外、內不同的建築特徵元素，包括昔日以傳統「上海批盪」工藝方式、展示老店「寶賓茶室」店名的外牆飾面、樓梯以及室內的紅磚牆身和花紋地磚等。

至於另一個「共享」空間，由華賢坊西6-8號兩個面積逾400平方呎的地下相連單位組成，將預留作「社區客廳」用途，日後交予營運機構管理，成為一個街坊的聚腳點。