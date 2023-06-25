市建局「樓宇復修資源中心」 7月向外開放

市建局早前在土瓜灣煥然懿居商場內設立「樓宇復修資源中心」，首階段開放的兩個多月有超過30個來自不同界別的團體、約一千人參觀和使用資源中心設施。資源中心將於7月4日開始提供第二階段服務，市民毋須預約，便可免費參觀展覽及使用設施。

資源中心逢星期二至星期日（周一及公眾假期休息）開放予公眾免費參觀。周二至周五的開放時間為早上10時至晚上9時；而周六及周日則由早上10時開放至下午6時。

資源中心亦會在平日辦公時間，即周二至周五的早上10時至下午5時30分，提供視像電話查詢，讓參觀者可即時與市建局職員對話，解答有關樓宇復修的疑問。中心亦設有兩個「視像諮詢服務室」，讓有意申請各項樓宇復修資助計劃的人士，在上述平日辦公時間內，經由線上即時辦理相關的申請手續、填寫表格和提交文件。

市建局行政總監韋志成在網誌中提醒，準備利用視像諮詢即時申請資助計劃的人士，如是以業主身份申請參加資助計劃，須帶備身份證，以及住址、資產和入息等證明文件；至於法團申請人，須帶備法團證書，以及議決參與資助計劃的會議紀錄。

而申請人只要帶齊文件，便可以透過中心內的「視像諮詢服務室」，與身處長沙灣樓宇復修辦事處的客戶服務主任，進行視像會面。服務主任會以遙距方式，協助他們填寫各項資助計劃的網上申請表，申請者可使用服務室內的掃瞄器，掃瞄各項所需文件並即時提交予市建局審批。如果申請人未能提供有關文件，職員亦會先處理其申請，待後補交回文件後再作跟進。