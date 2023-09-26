市建局「煥然懿居」260首置盤市價七八折定價　售408.2萬至964.2萬元

市建局港人首次置業項目紅磡「煥然懿居第三座」260 個單位將於明日(27日)起至年10月18日晚上7時接受申請，提供共260 個「首置盤」單位，實用面積介乎約303至600呎，分別有125 個一房、108 個兩房及 27 個三房單位，以市價七八折計價，售408.2萬至964.2萬元，呎價介乎12,885元至16,499元。

市建局指，早前聘請獨立測量師評估單位的市價，並考慮近期樓市情況、第一和第二座「首置」單位當年的售價、申請人士的負擔能力，以及市建局的財務狀況，決定以「評估市價」的七八折釐定「煥然懿居第三座」的售價，即折扣率為22%，售408.2萬至964.2萬元，呎價介乎12,885元至16,499元。

申請期明日起至10月18日

260 個首置單位的申請期為明日(27日)起至年10月18日晚上7時，實用面積介乎約303至600呎，一房、兩房、三房單位分別有125個、108個及27個，並配備18個住宅車位及會所等。

根據申請條件，申請人及名列於申請表內的家庭成員均從未在香港以任何形式直接或間接擁有住宅物業，未曾亦並非正在享用任何政府或相關機構提供的房屋資助，該等家庭成員亦須為申請者的直系親屬，並於申請截止前已與申請者同住。

入息及資產條件方面，一人申請者總收入每月不少於31,001元及不超過40,300元，家庭申請者的總收入每月不少於62,001元及不超過80,600元；一人申請者總資產淨值不超過956,000 元，家庭申請者的總資產淨值不超過1,911,000 元。根據規定，一人申請者可選購可供出售的一房單位，家庭申請者可選購任何可供出售的一房至三房單位。

11月電腦抽籤 明年3月選樓

申請者可選擇經「煥然懿居第三座」網站遞交申請及即時以信用咭繳付申請費270元，或將已填妥的申請表須連同申請費270元(以抬頭人為「市區重建局」之劃線支票或銀行本票支付)於10月18日或之前寄回香港郵政總局信箱9034號，信封面請註明「申請市區重建局港人首次置業項目」，或投入設於九龍長沙灣青山道 233 號映築一樓之申請表收集箱內。

項目料於11月底進行電腦隨機排序，定出選樓優先次序後，12月中起陸續邀請申請者面見以詳細審核申請，並料於明年3月開始選樓。

樓王為35樓B單位呎價16,070元

翻查「煥然懿居第三座」價單，「煥然懿居第三座」的樓王為頂層35樓B單位，售964.2萬元，呎價為16,070元，實用面積600呎，單位有佔22呎的露台和16呎的工作平台，合計38呎，佔單位面積的6.3%，合計價值61萬元。至於最低價的單位售408.2萬元，是5樓J單位，面積為303呎，呎價為13,472元。

「煥然懿居第三座」售樓說明書則顯示，項目中的住宅樓層為5樓至35樓（減去4樓、13樓、14樓、24樓及34樓），5樓至30樓為一層10伙，31樓至35樓則為一層8伙。除5樓以外，6樓或以上樓層的A、B、C、F及H單位附有22呎露台及16呎工作平台，合計共佔38呎面積，D、E、G、J及K單位則只附有22呎露台，均計入銷售面積內。售樓說明書亦顯示，單位附設有煮食爐、抽油煙機、微波爐、二合一洗衣、乾衣機、雪櫃和冷氣機等設備。

項目折扣率22%低於居屋折扣率16%

上一期「煥然懿居」首置盤以市價六二折出售（折扣率38%），是以居屋的市價五二折計價（折扣率48%）加10個百分點而得出。新一期居屋以市價六二折計價（折扣率38%），最新的首置盤則以市價七八折計價（折扣率22%），而非市價七二折計價（折扣率是28%），首置盤與最新一期居屋折扣率相差16%。

立法會房屋事務委員會副主席梁文廣向《am730》表示，項目定價為市價七八折，是預期之內，雖然項目折扣率較居屋折扣率減少超出10個百分點，但實際上市建局會考慮申請者負擔能力和樓價計算折扣率，「唔係純粹去用10%（百分點）加上去」。他相信，市建局認為目標的申請者有一定負擔能力，折扣率可定得較低。

他又認為，雖然今期首置盤折扣率較低，但單位數量不多，銷情不會有問題，超額申請倍數亦不重要，「200個盤超額幾十倍都唔係好多」，並指首置盤定位高於居屋，貼近私樓質素，與私樓仍有22%價格差距，相信具吸引力。