市建局「自由空間」兩熊貓展品懷疑被盜　警拘37歲雙程證婦

市建局位於觀塘「自由空間」公園私的展覽有熊貓展品被盜。行政總監韋志成今日(15日)表示，接獲團隊匯報指「自由空間」內有兩隻熊貓不翼而飛，團隊翻查閉路電視片影片後發現兩隻熊貓被人盜去，我們已報警交由警方調查。他呼籲市民，愛惜市建局為加強地區特色和活力，包括觀塘市中心「自由空間」及旺角花墟，所設置的展品及裝置，切勿破壞或據為己有，這樣才可以讓更多市民能藉這活動感受到節日的歡樂。

為送禮而犯案

警方指，上周四(12日)晚上約9時45分接獲一名男保安指，「自由空間」一隻約值100元的熊貓展品不翼而飛，懷疑被人盜去，調查後昨日(14日)在秀茂坪區以涉嫌「盜竊」，拘捕一名37歲持雙程證的內地女子，她已獲保釋候查，須於本月下旬向警方報到，案件由觀塘警區刑事調查隊第六隊跟進。據報，被捕婦人報稱打算送禮物給其子女而犯案。此外，警方上周一(9日)早上9時許亦接獲同類報案，指同一地方有一隻約值100元的熊貓展品不翼而飛，報案人要求警方備案，案件列作「雜項事件」。