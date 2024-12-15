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2024-12-15 18:19:49

市建局「自由空間」兩熊貓展品懷疑被盜　警拘37歲雙程證婦

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市建局 「自由空間」兩熊貓展品懷疑被盜 韋志成：已報警 (@fb開心建城 URAmity圖片)

市建局 「自由空間」兩熊貓展品懷疑被盜 韋志成：已報警 (@fb開心建城 URAmity圖片)

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市建局位於觀塘「自由空間」公園私的展覽有熊貓展品被盜。行政總監韋志成今日(15日)表示，接獲團隊匯報指「自由空間」內有兩隻熊貓不翼而飛，團隊翻查閉路電視片影片後發現兩隻熊貓被人盜去，我們已報警交由警方調查。他呼籲市民，愛惜市建局為加強地區特色和活力，包括觀塘市中心「自由空間」及旺角花墟，所設置的展品及裝置，切勿破壞或據為己有，這樣才可以讓更多市民能藉這活動感受到節日的歡樂。

為送禮而犯案

警方指，上周四(12日)晚上約9時45分接獲一名男保安指，「自由空間」一隻約值100元的熊貓展品不翼而飛，懷疑被人盜去，調查後昨日(14日)在秀茂坪區以涉嫌「盜竊」，拘捕一名37歲持雙程證的內地女子，她已獲保釋候查，須於本月下旬向警方報到，案件由觀塘警區刑事調查隊第六隊跟進。據報，被捕婦人報稱打算送禮物給其子女而犯案。此外，警方上周一(9日)早上9時許亦接獲同類報案，指同一地方有一隻約值100元的熊貓展品不翼而飛，報案人要求警方備案，案件列作「雜項事件」。

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大型聖誕節慶活動

翻查資料所得，涉事活動為市建局大型聖誕節慶活動「WINTER TRANSFORM」，局方於上周(6日)開始，在觀塘市中心「自由空間」，安排共80隻、身高0.5米至3米的大熊貓裝置，讓市民和遊客「打卡」。另外，附近商場及市集內的商戶亦會推出與大熊貓相關產品，促進「熊貓經濟」。而聖誕過後，大熊貓將換上農曆賀年新裝，繼續展出至明年3月。

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