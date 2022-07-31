市建局：重建撥作公屋會拖慢舊區更新 將量力而為提供首置單位

市區重建局常被問到，會否將重建項目用作公營房屋發展。市建局行政總監韋志成今發表網誌，政府於2014年公佈的《長遠房屋策略》已將市建局推行的發展項目歸納為私營房屋供應的類別。

他以土瓜灣六個重建項目為例，需動用超過140億元作為收購業權、補償受影響租戶，以及進行拆卸及平整地盤工程等的開支。他指，若將該項目土地撥作興建及提供公屋之用，市建局便不能將土地招標從而收取前期款項。鑑於目前政府和市建局之間沒有一套回撥補償支出的機制，讓政府可以補償市建局在收購私人物業業權所承擔的開支，故將導致市建局的財政儲備「有出無入」，直接影響市建局可以用於推動市區更新的資源和能力。

韋志成反問，「在沒有充足財務資源支持下，我們將如何能開展例如深水埗兼善里、甚至是重建需求高的五街、十三街、八文樓等巨型舊樓群項目？如何達致透過市區更新改善香港住屋水平及已建設環境這主要目標？」

他表明，市建局發展公營房屋，在財務上並不可行。即使房委會以140億元補償市建局土瓜灣項目的收購開支，也只可以提供約4,000個單位；而以同等資源投放政府撥地發展公營房屋，則可興建約21,000多個單位，故由房委會向市建局購入土地興建公屋，實屬一個非常昂貴的選項，不單減少了私人市場住宅單位的供應，連帶可提供的公屋單位數量亦大減，是房委會及市建局的「雙輸」局面。

惟韋志成提到，上提政府提出「港人首次置業」模式的房屋，並指示市建局為執行「首置」的其中一個機構。他指，煥然懿居「首置」先導項目在2019年成功推出後，已將煥然懿居二期及大坑西新邨重建項目定為首置項目，將合共提供約2,260個「首置」單位。

他表示，市建局在力之所及的情況下，在部分規模較大、發展潛力較高（例如項目內私人土地有較多的剩餘地積比率）、或不涉及收購業權，以及可將並未用盡的政府土地或低效能的街道，一併重整和重新規劃的項目，可研究騰出部分資源和土地，撥作發展「首置」單位之用。如土瓜灣靠背壟道／浙江街公務員合作社樓宇重建項目現仍有約五成剩餘未發展的樓面面積，讓市建局可在地盤南面騰出約三份之一的土地，提供約1,000個「首置」單位。