市民平均每月郊遊2.4次 環團籲市民減少郊遊垃圾 

呂德恒表示，表面上郊遊垃圾數量不算太多，但累積下來不能小覷，建議市民做好源頭減廢。 (綠色力量供圖)

近年越來越多港人熱愛郊遊。有環保團體調查估算，市民平均每月到訪郊野2.4次，而最常產生的郊遊垃圾包括紙巾、食物包裝及消毒紙巾。

綠色力量公布最新「香港郊野垃圾調查」結果，市民平均每月到訪郊野2.4次，較去年的2.5次相若。約一半受訪者認為遠足山徑垃圾問題嚴重，比率較過去兩年的逾六成為少。

調查同時探討郊遊產生的垃圾類別，最常產生的首三位分別是紙巾、食物包裝及消毒紙巾，平均每人每次郊遊產生每種垃圾1至2件。至於塑膠類郊遊垃圾，受訪者平均每次郊遊會產生2.2件，數字較去年2.5件輕微下跌。

調查又顯示，大部分人均會將垃圾帶離郊野丟棄，仍有超過一半受訪者會將即棄餐具、紙巾和消毒紙巾棄置在郊野垃圾箱。

綠色力量高級保育經理呂德恒表示，表面上郊遊垃圾數量不算太多，但累積下來亦不能小覷，建諿議市民做好源頭減廢，如自備手巾和餐具，及顧及自然生境和公德，減少郊遊垃圾；同時做到「自己垃圾 自己帶走」，以避免垃圾被大風吹走，或令野生動物有機會翻開垃圾箱覓食。

而為響應「聯合國生態系統恢復十年」，推動大眾減少郊遊垃圾以達至保育生態系統，綠色力量正舉行「短片拍攝比賽」，短片主題「郊野垃圾問題」或「無痕郊遊」，勝出者最高可獲3,000元現金獎。比賽於12月23日截止。詳情可參閱網址 http://bit.ly/cuw-vc 。