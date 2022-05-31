市民悼念六四會否違法？林鄭：任何公眾活動須守《港區國安法》

特首林鄭月娥出席行會前見傳媒，被問到六四事件臨近，港人如果在當日出現維園紀念六四事件會否違法，當中紅線在哪裡，假如港人在屋企點蠟燭悼念六四會否違反《港區國安法》時，林鄭月娥回應，不論任何的公眾活動都要遵守法律，包括《港區國安法》、社交限聚措施以及場地是否有批准等。

稱《基本法》特首普選條文仍然存在

對於中國國家主席習近平昨日接見候任行政長官李家超時提到，新選舉制度是符合「一國兩制」發展、香港實際情況及發展需要的政治和民主制度，必須珍惜和長期堅持，是否意味著可以落實普選以及對市民的期望時，林鄭月娥指，留意到中國國家主席習近平對香港新選舉制度的談話，認為他是一語中的，指以前選舉制度無法確保是「愛國者治港」，於是有「不愛國」甚至有「勾結外國勢力」的人士通過選舉進入政治體制，從而做破壞行動，形容有關舉動是「有目共睹」。

她批評這些曾宣誓效忠香港特區的議員邀請外國政府制裁「這個地方」，而並非官員，從而令700萬人受到影響，故完善選舉制度要堅持下去，惟《基本法》45條有關普選條文仍然存在，以循序漸進按香港實際情況去實施普選特首的目標。

暫未決定公務員年度薪酬調整

對於公務員的年度薪酬調整，她說行政長官及行政會議會考慮公務員事務局局長聶德權所提的6個考慮指標，強調港府現時暫未決定有關調整。