市民憂取締劣質劏房租金升無家可歸 李家超：數年間可調校 黃偉綸：料單位不會大幅減少

新一份施政報告提出立法規管「劏房」，計劃把符合標準的單位訂名為「簡樸房」。有市民擔憂租金上升致無家可歸，行政長官李家超表示，在劏房條例規管下，加租最多一成；加上香港經濟發展正面，料推動「簡樸房」的數年間可作調校。領導「解決劏房問題」工作組的財政司副司長黃偉綸則稱，如屆時政府執法行動令住戶需要搬遷，會有不同方法處理，不會令居民無家可歸；又稱取締後單位數目不會大幅減少，料租金不會大幅上升。
李家超昨出席電視節目時，回應「簡樸房」的租金問題。對於若屆時租金上升，如何幫助冀租住較便宜劏房的市民，他回應指，現有劏房條例已保證有兩個合約，即「2+2」合共4年的租住權，加租最多一成，現時仍然生效，租戶由一間劏房搬往另一劏房亦正在發生。他認為，經濟發展正面，期望經過數年就「簡樸房」的立法、登記、過渡、寬限期到逐步有序取締的時間，可讓租戶和供應者，以及經濟作調校。
政府預料取締劣質劏房將於明年完成立法。黃偉綸昨在電台節目則重申，不會讓市民因政府政策或措施而無家可歸，日後如因政府執法行動令住戶需要搬遷，政府屆時也會有方法處理，如入住中轉單位，或由社工提供協助。他續指，這類分間單位的租金關鍵在於供求，現時約七成劏房毋須作太大改動便已符合「簡樸房」規定，加上政府容許新建「簡樸房」，預料市場供應不會在短時間內大減，租金不會大幅攀升。
最快2026年可執法
出席同一節目的房屋局長何永賢稱，如社會覺得登記期毋須太長、一年都足夠的話，政府預計最快2026年底或2027年初已可開始執法。她又說，政府建議較長的寬限期，主要是希望讓私人市場有更多合規格分間單位供應，最不想看到有居民的居住環境很惡劣、很不人道的情況。
何永賢又特別提到現時的過渡房屋選址分布廣闊，部分少不免會在新界地區，憶述曾經探訪一名居於寮屋區、居所空氣很差的家長，指其女兒皮膚經常「起晒紅疹」，當遷往過渡房屋後皮膚「即刻正晒」。她強調，改善居住環境對小朋友的成長可以帶來很大改變，呼籲市民不要受坊間的一些說法影響，如認為過渡房屋一定是生活環境不便、很多選址遠離鐵路站等。