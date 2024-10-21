市民憂取締劣質劏房租金升無家可歸 李家超：數年間可調校 黃偉綸：料單位不會大幅減少

新一份施政報告提出立法規管「劏房」，計劃把符合標準的單位訂名為「簡樸房」。有市民擔憂租金上升致無家可歸，行政長官李家超表示，在劏房條例規管下，加租最多一成；加上香港經濟發展正面，料推動「簡樸房」的數年間可作調校。領導「解決劏房問題」工作組的財政司副司長黃偉綸則稱，如屆時政府執法行動令住戶需要搬遷，會有不同方法處理，不會令居民無家可歸；又稱取締後單位數目不會大幅減少，料租金不會大幅上升。

李家超昨出席電視節目時，回應「簡樸房」的租金問題。對於若屆時租金上升，如何幫助冀租住較便宜劏房的市民，他回應指，現有劏房條例已保證有兩個合約，即「2+2」合共4年的租住權，加租最多一成，現時仍然生效，租戶由一間劏房搬往另一劏房亦正在發生。他認為，經濟發展正面，期望經過數年就「簡樸房」的立法、登記、過渡、寬限期到逐步有序取締的時間，可讓租戶和供應者，以及經濟作調校。