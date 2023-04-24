市民打針及戴口罩 天氣暖 許樹昌：流感高峰期似見頂

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，本港於4月6日起爆發流感，根據醫管局實驗室數據，截至本月15至19日，呼吸道核酸流感陽性樣本似乎已到頂，正在慢慢減少，但仍要檢視衛生署數據。

許樹昌出席無綫電視節目上說，以往流感爆發一般要4至6星期才到頂，之後6至8周回落，今次可能提早到頂，「主要原因為何快到頂，第一不少人已接種疫苗；第二現在溫度一般都攝氏20多度，而流感通常20度以下會活躍很多；再加上社區，我在街上見到不少人都戴口罩，多種因素下，似乎今次爆發未必一定是大規模爆發。」數據顯示，嚴重流感個案有103宗，其中49人死亡，包括1名無打疫苗的17歲少年，反映年輕亦有死亡風險。

另外，香港近期新冠個案亦增加，他則指，新冠病毒已成風土病，本港解除口罩令後，確診個案增加屬預期內。他又指，本港上周有7宗新冠病毒新變種XBB.1.16，病毒的傳播力較高，但嚴重程度沒有增加，毋須擔心，目前的口服藥可有效應付。但若屬高危群組一旦染疫，如果抗體已減，較大機會有肺炎等，建議在確診後或打針後6個月，再補打一針疫苗。許樹昌以自己為例，去年12月打了第五針，本月10日確診，但由於仍有T細胞記憶，無出現重症。