市民捐血次數大減六成 83%人疫情緩和未再捐血

捐一次血最少可救3個人，但不少人在疫情下減少出行，間接影響捐血活動，紅十字會多次為血庫告急。有調查發現，疫情出現後首兩年，市民捐血次數大減六成，在第五波疫情高峰期，更有87%人表示沒有捐血，逾83%人指在疫情緩和後未再捐血，香港臨床血液管理學會表示情況令人擔憂，建議企業及學院機構可更積極重辦捐血日。

香港臨床血液管理學會在7月委託香港民意研究所，以問卷方式訪問452名18至50歲市民，63%受訪者曾經捐血，但當中78%人並非定期捐血者。曾捐血的市民中，在首四波疫情期間，捐血次數由疫情前平均每年1次，減至0.4次；在第五波疫情高峰期，更有87%人表示沒有捐血，逾83%人表示在疫情緩和後未再捐血。38%曾捐血者因疫情減低捐血意欲，主因擔心外出感染(71%)、疫情致沒有心情捐血(68%)，及捐血習慣被中斷(63%)失去習慣。學會主席鄭鴻佳指出，疫情令不少受訪者表示已失去捐血習慣，情況令人擔憂。

調查亦顯示，受訪者對血液用途存有誤解。27%人認為疫下非緊急醫療服務減少，血液需求亦會減少、外科是用血量最多的病人組別(92%)。學會委員何碧頤指，即使非緊急醫療服務減少，每日仍有不少慢性病患者，如慢性腎病、重型地中海貧血症等需輸血續命。而去年用血量最多的組別是內科及老人科，佔整體用血量的52%。