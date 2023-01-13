市民搶飛一肚氣 1.15高鐵重開 全面改用電子車票

高鐵香港段周日(15日)恢復營運，初期每日合共有77班列車分別北上和南下，當中有6對列車是行走新增往返廣州東站的路線。為配合車票電子化，乘客日後要到內地12306網站或親身到本港高鐵西九龍站購票。車票昨率先於中午12時在12306網站開售，兩小時後才輪到西九龍站發售，數百名不諳使用網站或購票失敗的市民到場排隊。有人批評安排對親自購票的人不公平，亦有市民直斥港鐵分流安排欠佳。 重開後的高鐵，初期每日有38班北上和39班南下短途路線，兩個方向各售5,000張車票，並全面改用電子車票，與內地高鐵網絡看齊。乘客需要輸入個人證件資料實名購票，之後可憑回鄉證、內地居民身份證等入閘乘車。港鐵指，乘客使用新增的自助通道入閘，檢查時間可由數分鐘縮短至數秒鐘，又指乘客抵達內地後，同樣需要用證件出閘。乘客日後仍可選用職員輔助通道，出示身份證明文件作實名驗證及檢票。

網上購票必須到內地「12306網」 以往港人除親身購票外，可到港鐵網站的售票系統購票，但現時必須到內地12306網登入個人帳戶購買，新用戶要選擇證件類型和輸入號碼，如回鄉證或「台灣居民來往大陸通行證」，並使用手提電話或電郵收取驗證碼。市民需要留意，如姓名的繁體字無法輸入時，便需要改用相應的簡體字取代。成功在網站揀選車票後，市民可使用內地網上銀行、國際信用卡、支付寶或微信帳戶繳付車費。 數百名市民昨因不諳使用網上購票系統、多番驗證失敗和未能登入網站等，親自到西九龍站購票。不過，西九龍站開售時間較網站遲兩小時，即輪候市民遲兩小時「起步」購票，車站下午2時開放供購票，但人龍由站外輪候改為在站內「打蛇餅」，龍尾一度延伸至連接毗鄰商場的行人天橋。

