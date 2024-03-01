市民斥預算案減甜「懲罰中產」 陳茂波冀諒解政府財政狀况

新一份《財政預算案》前日出爐，不單沒有派發消費券亦沒有電費補貼，退稅和差餉寬免減半。有市民致電電台與財政司長陳茂波正面對質，直斥「減甜」幅度達八成，猶如「懲罰中產」，亦有聽眾指預算案中只提出樓市撤辣，沒有撤銷股票印花稅，仍難以刺激經濟。陳茂波重申，冀市民諒解政府財政狀况，又指刺激股市要提升股票市場競爭力。
陳茂波昨早出席電台聯播節目《財政司司長熱線》表示，有信心於2027/28年度將預算政府財政能取得收支平衡。有聽眾指財政預算案側重旅遊業，並指除夕及國慶煙花未能留住遊客過夜，花費龐大但未見到實質的經濟效益；而退稅及差餉寬減縮水，質疑是「懲罰中產」。
陳茂波表示，支援措施金額雖然比去年減少，但涉退稅及差餉寬免仍達50多億元，希望市民諒解政府財政有一定壓力，支援措施不得不略為縮減。他續指，拉動香港的經濟三頭馬車，分別是出口、消費和投資，但投資的拉動力相對較細，出口亦因地緣政治而有大壓力，故希望透過旅遊業拉動消費、零售餐飲。
預算案提出檢討長者及殘疾人士2元乘車優惠，預計年內完成。聽眾質疑上屆政府、包括時任財政司長的陳茂波未有全盤考慮，就拍板將長者2元乘車受惠年齡由65歲降至60歲，致現在又要檢討。陳茂波回應指，2元乘車優惠當年行政長官拍板時當然有考慮，不過當局同時要與時並進；重申政府暫時無意取消長者2元乘車優惠，亦無意更改受惠年齡。
至於有聽眾質疑預算案中提出樓市撤辣，但沒有撤銷股票印花稅難以刺激經濟。陳茂波回應指，股票印花稅與股票市場流動性、交易量沒有必然關係；牽動股票市場交投有多方面因素，如短期有投資氣氛、資金流。他認為，最重要提升股票市場競爭力，包括交易所收費、券商收費及提升市場質量，讓更多好公司來港上市。