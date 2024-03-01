市民斥預算案減甜「懲罰中產」 陳茂波冀諒解政府財政狀况

新一份《財政預算案》前日出爐，不單沒有派發消費券亦沒有電費補貼，退稅和差餉寬免減半。有市民致電電台與財政司長陳茂波正面對質，直斥「減甜」幅度達八成，猶如「懲罰中產」，亦有聽眾指預算案中只提出樓市撤辣，沒有撤銷股票印花稅，仍難以刺激經濟。陳茂波重申，冀市民諒解政府財政狀况，又指刺激股市要提升股票市場競爭力。

陳茂波昨早出席電台聯播節目《財政司司長熱線》表示，有信心於2027/28年度將預算政府財政能取得收支平衡。有聽眾指財政預算案側重旅遊業，並指除夕及國慶煙花未能留住遊客過夜，花費龐大但未見到實質的經濟效益；而退稅及差餉寬減縮水，質疑是「懲罰中產」。