市民票選出爐 奶茶點心或成颱風！

天文台表示，是次活動反應熱烈，吸引逾2萬人次投票，從40個合適及具香港特色的入圍熱帶氣旋名字中選出20個名字，除首位「奶茶」(受歡迎飲品)外，其他有關於食物的名字還有著名美食「點心」、酒樓常見的茶飲「香片」和常用於製作各種香港特色食物及飲品，如紅豆沙和紅豆冰的「紅豆」，分別位列第4、第11和第15。

「奶茶」襲港！？並非新品牌宣傳口號，而是未來或逼港熱帶氣旋的「代號」。天文台昨公布熱帶氣旋名字徵集活動投票結果，得票最高的20個名字將會加至中國香港熱帶氣旋名字候補名單，首3位依次為「奶茶」、「青馬」、「火龍」，分別獲15,750、15,127和14,810票。

節慶方面則有傳統中秋節慶活動舞火龍的「火龍」(第3)、傳統民俗文化「醒獅」(第9)等，生物方面，亦有常見鳥類「麻雀 」(第5)、水鳥「白鷺」(第10)、海洋公園已故的殺人鯨「海威」(第12)、濕地公園灣鱷「貝貝」(第13)、香港特有品種盧氏小樹蛙「樹蛙」(第20)。人物方面，「小龍」(第7)其意義便是已故武打巨星李小龍的名字。

天文台指，自2000年起，聯合國亞洲及太平洋經濟社會委員會及世界氣象組織轄下組織「颱風委員會」使用一套由區內14個成員提供具地方特色名字的名單，為西北太平洋及南海的熱帶氣旋命名，中國香港提供的十個名字。但當一個熱帶氣旋因造成重大人命傷亡和經濟損失而被颱風委員會要求除名，提供該名字的成員將會提交替補名字給颱風委員會考慮。香港天文台去年舉辦「熱帶氣旋名字徵集活動」，以擴大中國香港的熱帶氣旋名字「候補名單」，並藉此提高市民對熱帶氣旋相關災害的警覺性及認識。