市民續獻花悼念 荷里活廣場兇徒今提堂 學者望增資源關注精神健康

鑽石山荷里活廣場上周五發生謀殺案，有精神病紀錄的39歲男疑犯被暫控兩項謀殺罪，今早提堂。有學者關注本港精神健康服務不足的問題，認為本港現有精神科醫生和臨床心理學家工作量極大，直言若不增撥資源將難以解決問題。有註冊社工建議港府效法台灣，資助精神病患者打「長效針劑」，有助減少復發。另外，兇案現場已解封，附近商戶陸續恢復營業，昨續有市民到場獻花悼念兩名死者，有便衣警員在場逐一檢查市民擺放的心意卡，商場外亦繼續有警員駐守。攝影：林俊源

荷里活廣場上周五發生駭人聽聞的兇案，一名據了解有妄想型精神分裂症的39歲男子，當日在2樓家品店購買一把長尖刀後，涉嫌到3樓以刀狂捅兩名陌生女子26歲方曉彤及22歲劉繼禧，兩人昏迷送院搶救後同告不治，男子則當場就擒。

港大社會工作及社會行政學系教授林一星昨出席一個電台節目後表示，本港現時有一千多名精神科專科醫生和臨床心理學家，服務全港市民，認為他們工作量極大，本港有需要檢視服務是否不足，又直言若不投放更多資源，問題將難以解決。他指出，本港現行精神健康服務未能有效分流，建議增撥資源予地區康健中心，由基層健康醫療或家庭醫生支援輕、中度情緒健康患者，協助分流病人，讓精神科專科醫生和臨床心理學家集中診治思覺失調等嚴重患者。他並建議當局，應研究把精神病患者的覆診間距，縮短至每個月一次甚至兩周一次。