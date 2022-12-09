師生出戰單車節 連繫友誼踩向標竿

單車可以是代步工具，可以是奧運項目，更可以是連繫人與人的熱血活動。因愛踩單車而成立單車學會的中學老師，將聯同學會學生一同出戰本月18日的新鴻基地產香港單車節。而學生師兄弟之間多年「操車」成密友，更藉新地單車學院所辦校際賽事認識更多朋友，學生亦感單車運動帶來目標，令自己更成熟。他們從玩電競單車到「落鑊」在單車館踩車，感受各有挑戰和趣味，延續這興趣，老師則希望繼續發揚單車運動。 圖：徐炯晞

愛運動的聖芳濟各書院中六生李子軒指，之前對不少事情均是三分鐘熱度，加上思想不成熟，往往半途而廢，如初中時曾加入足球隊，之後亦在學界踢到好成績，但在輸波時會將責任歸咎隊友，對足球熱情漸減，練波時間愈來愈少。中三在老師鼓勵下加入單車學會，先在電競單車機尋找到樂趣，加入新地為青少年提供訓練的Supernova單車隊，再於場地單車賽發掘潛力。子軒表示，單車隊有別於足球，有更多機會認識生活圈外如居住九龍的朋友，且笑言團體賽多4人一隊，不能輕易諉過於人，令自己須更努力練習。而參加了單車學會，有機會接觸公路單車，亦發現要「有型」和高速地駕馭單車，必須下苦功練習。

