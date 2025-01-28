帳篷貨物不敵強風 有店東稱損失慘重 長沙灣年宵停開6小時

本港氣溫昨日急降，天文台錄得市區氣溫最低攝氏10.6度，是入冬以來最低溫，並在凌晨發出強烈季候風信號。食環署回覆指，有7個年宵市場報稱受到不同程度影響，當中長沙灣和慈雲山的年宵多個攤檔不敵強風被吹倒，長沙灣更一度暫停開放近7小時進行維修。有檔主指，前晚一股大風把場內帳篷和貨物吹跌，停業半日造成很大損失，關注食環署會否扣減攤檔租金；亦有學校老師認為事件對擺檔學生是一種學習經歷。

寒冷天氣警告昨日生效，凌晨至上午亦一度發出強烈季候風信號，本港吹偏北強風，平均風速每小時超過40公里，陣風間中達烈風程度。天文台指，早上各區氣溫普遍降至10度左右，並錄得最低氣溫10.6度，是入冬以來最低紀錄。長沙灣和慈雲山的年宵市場，昨分別有多個攤檔不敵強風被吹倒，其中有89個攤位的長沙灣年宵市場更一度暫停開放近7小時維修。

有學校提早結束年宵攤檔

長沙灣年宵昨午約3時重開，本報記者在場所見部分懷疑被強風吹散或吹爛的貨物，被食環署堆疊在一起或以圍帶劃出範圍擺放，部分攤檔的帳篷即使未有毀壞亦被吹至移位，並有工人在高空重新掛起電線。花檔檔主李小姐表示，昨早到場才知悉大風把帳篷和貨物吹跌，形容造成很大損失、血本無歸，包括部分貨物遭砸爛、失去半日營業時間，關注食環署會否提供資助或扣除租金，「今日計一日定半日呀？3點先開喎。」

石硤尾惠僑英文中學在場內擺攤位主要售賣氦氣球，該校謝老師指攤檔仍算安全和完整，可是為保障學生安全只好提早昨日結束營運，預計會損失約6,000元，但認為對參與學生也算是一種學習經歷，「咁突發嘅事佢哋未經歷過，我哋都未經歷過啦。」飲品攤檔店員曾先生稱，其攤檔受損程度不高，僅有一個帳篷被吹爛，但見到其餘受損攤檔耗費很長時間修復檔口，又估計受事件影響損失百多元生意額，坦言「未必追得返」，「本身都少，今日仲少(人流)。」