帶5歲女童到殘廁摸私處口交 31歲男認罪還柙至8月4日判刑

一名31歲陌生男子，去年將一名在前往補習途上的5歲女童帶往殘廁並撫摸私處繼而口交，其母親察覺有異後報警。該男子今日（21日）在區域法院承認一項向16歲以下兒童作出猥褻行為罪，暫委法官鍾偉強下令他還押至8月4日判刑，期間法庭會索取其心理、精神科及背景報告，另會索取事主的創傷報告。



案情指，現年5歲的女童X放學後會前往補習，並由母親Y的一名友人代為接送。由於該友人當日下午有其他事宜要處理，因此Y稱只需送X至一樓𨋢口，待她自行上3樓補習便可。下午約1時20分，X無到補習班，而是在3樓一所餐廳外流連。隨後被告帶她到殘廁內。直至X的姊姊察覺到她尚未到埗故致電母親，45分鐘後X返回補習中心，她表示有一名「叔叔」帶她至天台玩耍和入殘廁。當被問到該人有否其他動作時，X保持沈默，Y遂報警處理。

X同日在配合調查時向警方表示，被告將她身上所有衣物包括內衣褲脫掉，之後開始觸碰其身體、臀部和私處，又親吻她身體。被告亦將私人部位放入X口內，X期間感覺到有分泌物在她口腔。被告於翌日被捕，他在警誡下承認犯案，並在錄影會面中表示在商場時已萌生犯案念頭，他在殘廁曾於X全身赤裸時撫摸她繼而擁著她，並承認口交時有10秒性高潮。

X其後在錄影會面中進一步稱，她與被告事發時均脫掉口罩，被告曾舔她私處，又稱下體腫脹要求她替自己口交。X表明她並不想這樣做，事發後感到十分羞恥。X在認人手續中認出被告，化驗結果顯示其口腔、身體各部分的DNA均屬於被告。



被告余嘉明承認1項向16歲以下兒童作出猥褻行為罪，指他於2021年4月26日於天水圍俊宏軒商場1樓傷殘人士洗手間內，對5歲女童X作猥褻行為。