常見搜尋AI工具佔4席 黃澤林 江旻憓 登十大熱搜人物

搜尋引擎已成為現代人常用工具，Google香港公布2025年度搜尋榜，十大熱門搜尋關鍵字當中有4位都是人工智能(AI)工具，包括排第一的DeepSeek、第六位的Grok，而排第二的是發生大火的「宏福苑」。本地話題人物方面，網球運動員黃澤林位居榜首，立法會議員江旻憓和區議員莊雅婷亦在十大之列。

Google香港整合去年搜尋量飆升得最高的關鍵字，以數據回顧年港人關注的話題。去年本港十大熱搜關鍵字當中，AI工具佔4席，包括榜首的DeepSeek，以及依次排第六至八的Grok、豆包和Google Gemini。排第二的是去年11月發生五級火的大埔屋苑「宏福苑」，蘋果去年9月推出的「iPhone 17」就排第五。「宏福苑」同時是熱搜本地頭條的榜首，其他十大頭條包括「黑雨」、「熱帶風暴韋帕」、「超強颱風樺加沙」，基孔肯雅熱、啟德體育園亦備受關注。

多倫多天氣最多人查

本地話題人物方面，打入美網32強和奪得全運會銅牌的香港網球「一哥」黃澤林，成為年度熱搜本地話題人物之冠，新當選立法會議員的巴黎奧運女子重劍金牌得主江旻憓排第五，捲入「藥倍安心」原創爭議和侵犯病人私隱風波的中學生潘浠淳排第六。至於突然現身香港小姐面試，其後宣布退出比賽的「民建聯小花」、西貢區議員莊雅婷就位列第八。

港人一向喜歡外遊，Google香港亦有統計最多人搜尋的外遊目的地天氣。榜首為有不少港人移居的加拿大多倫多，第二位是近年人氣急增的越南富國島，內地城市在十大佔一半，包括東莞、清遠、中山、廣州和湛江，日本則有3個地區上榜，分別是仙台、石垣島和靜岡。