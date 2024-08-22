幅度寬免安排跟隨房委會 房協公屋10月加租一成

房協轄下公共屋邨10月起加租一成，每戶平均每月要多繳230元或640元，但非「富戶」首3個月加幅會寬免，即新租金於明年1月起才生效。房協指，安排已平衡居民的負擔能力和屋邨營運的持續發展。有立法會議員稱，房協跟隨房委會加租一成將大增租戶負擔，建議適當下調幅度甚至延長寬免期。
繼房委會早前通過轄下約80萬戶公屋10月1日起加租一成，房協宣布轄下20個出租屋邨共3.2萬租戶同日起加租一成，為14年來最大的加幅。甲類和乙類出租屋邨的租戶，每月平均將要多繳分別約230元和640元租金。考慮到社會目前經濟狀況，房協會寬免非富戶的首3個月加幅，即有關住戶明年1月才要繳交新租金，安排將令房協少收近2,400萬元收入。
未來兩年公屋料續虧損
房協表示，作為自負盈虧的非牟利機構，轄下出租屋邨會按機制每兩年檢討租金一次，安排已經平衡居民負擔能力和房協屋邨營運的持續發展，又稱檢討考慮的營運成本，並未完全反映房協投放在屋邨營運的所有資源，包括每年開支約7,000萬元的居民支援服務，而高齡屋邨所需的維修保養及改善工程開支，亦會增加實際營運虧損。房協預計，未來兩年出租屋邨將持續錄得營運虧損。
翻查資料，房協過去10年的5次租金檢討均有加租，幅度介乎3%至8%。立法會議員楊永杰認為，房協加租安排能理解「但不是太理想」，指過去房協並無制訂租金調整機制，加租時會傾向考慮租戶負擔能力，加上出租單位租金較房委會高，普遍租戶對於幅度和免租措施與房委會看齊感到些少失望，又指跟隨房委會加租一成將大增長者和基層租戶的經濟負擔。他建議，房協調整租金時應考慮居民負擔能力，適當下調加租幅度，甚至將寬免安排延長至半年。