幅度寬免安排跟隨房委會 房協公屋10月加租一成

房協轄下公共屋邨10月起加租一成，每戶平均每月要多繳230元或640元，但非「富戶」首3個月加幅會寬免，即新租金於明年1月起才生效。房協指，安排已平衡居民的負擔能力和屋邨營運的持續發展。有立法會議員稱，房協跟隨房委會加租一成將大增租戶負擔，建議適當下調幅度甚至延長寬免期。

繼房委會早前通過轄下約80萬戶公屋10月1日起加租一成，房協宣布轄下20個出租屋邨共3.2萬租戶同日起加租一成，為14年來最大的加幅。甲類和乙類出租屋邨的租戶，每月平均將要多繳分別約230元和640元租金。考慮到社會目前經濟狀況，房協會寬免非富戶的首3個月加幅，即有關住戶明年1月才要繳交新租金，安排將令房協少收近2,400萬元收入。