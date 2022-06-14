干德道奪命工業意外 連吊船墮地 兩工人斃命

半山干德道發生罕見奪命工業意外，兩名工人測試吊船期間，吊船4條鋼索疑全部斷裂，工人與吊船一同由約20樓高處墮地，送院證實傷重死亡。有業界形容意外十分罕見，不單主副鋼纜全斷，連獨立救生繩亦沒有發揮作用；亦有組織質疑，為何要工人在20樓高空做測試。

現場為干德道41號西半山聯邦花園，消息指，兩死者分別姓李(52歲)和姓翁(56歲)屬吊船測試工人，擁有5、6年吊船工作的經驗，二人送院後證實傷重不治。意外後，警方封鎖現場，勞工處派人到場了解事件及展開調查，並發出暫時停工通知書。

事發於昨早11時29分，據指，兩名涉事工人在吊船做測試，吊船突然由20樓急速下墜，疑4條鋼纜相繼斷裂，連人帶船墮地，吊船支架完全變形，零件及繩索散落一地，工人昏迷倒地，地上大灘血漬。大廈天台吊起吊船的支架出現彎曲，部分鋼纜在吊船旁。警方初步調查相信，兩名工人在吊船測試期間，吊船其中兩條鋼纜疑斷裂，連同2人墮下約60米至地面，死因有待驗屍確定。