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2023-10-30 04:31:53
日報

平均基金開支比率減幅36% 積金局︰收費仍有下調空間

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上班族 打工仔 強積金

積金局指，上班族選擇強積金基金時，亦應衡量基金表現。(資料圖片)

強積金受託人高收費問題一直惹關注。積金局指，用以衡量強積金收費水平的平均「基金開支比率」，由2007年的2.1%降至上月底1.35%，減幅36%，在404隻強積金基金當中，約三成(120隻基金)的基金開支比率低於1%。局方認為收費仍有進一步下調空間。

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積金局主席 劉麥嘉軒

劉麥嘉軒(資料圖片)

積金局主席劉麥嘉軒昨在網誌指，積金局多年來透過多管齊下的策略推動減費，包括在2012年推出俗稱「半自由行」的「僱員自選安排」和在2017年推出設有收費上限俗稱「懶人基金」的「預設投資策略」等創造收費下調空間。

她續指，數據顯示佔基金收費最大比重的是行政費，佔整體收費超過四成。積金局正全力構建的「積金易」平台，旨在將強積金計劃的行政工作程序標準化、精簡化和自動化，正是以降低行政費為目標。預期在平台運作首兩年，計劃成員須支付的行政費預計平均降低30%，十年內累計可節省300億至400億元的行政成本，相當於期內原來行政費的41%至55%。她指，針對行政費以外的基金開支，包括投資管理費及保薦人費，當局正要求受託人審視轄下基金的收費下調空間，向局方提交5年減費策略方案。

劉麥嘉軒提醒，計劃成員在選擇強積金基金時，須留意收費高低並非唯一指標，基金表現亦是衡量個別基金是否物有所值的重要因素。

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