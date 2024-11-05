平均最熱30.3度較正常高2.2度 本港經歷最暖10月

上月為本港有紀錄以來最暖的10月。(資料圖片)

今年中秋節過後本港天氣仍然溫暖，至踏入11月才稍為轉涼。香港天文台表示，上月平均氣溫為攝氏27.3度，平均最高氣溫則高達30.3度，分別比其正常值高1.6度和2.2度，形容是最暖的10月。另外，天文台預測熱帶氣旋「銀杏」周五進入本港約800公里範圍內，本周中後期華南普遍晴朗及乾燥。

天文台回顧10月天氣指，上月香港遠較正常溫暖，平均最高氣溫30.3度、平均氣溫27.3度，分別較其正常值高2.2度和1.6度，平均最低氣溫為25.4度，比正常值高1.5度，三者均是有紀錄以來10月的最高，天文台解釋主要由於影響華南的東北季候風較正常弱所致。上月共有3日出現酷熱天氣，是歷年10月份的其中一個最多，同時亦遠較正常少雨，總雨量為11.3毫米，只有正常值120.3毫米的約9%；今年首10個月累積雨量為2,115.6毫米，較同期正常值少約一成。