平均最熱30.3度較正常高2.2度 本港經歷最暖10月

今年中秋節過後本港天氣仍然溫暖，至踏入11月才稍為轉涼。香港天文台表示，上月平均氣溫為攝氏27.3度，平均最高氣溫則高達30.3度，分別比其正常值高1.6度和2.2度，形容是最暖的10月。另外，天文台預測熱帶氣旋「銀杏」周五進入本港約800公里範圍內，本周中後期華南普遍晴朗及乾燥。
天文台回顧10月天氣指，上月香港遠較正常溫暖，平均最高氣溫30.3度、平均氣溫27.3度，分別較其正常值高2.2度和1.6度，平均最低氣溫為25.4度，比正常值高1.5度，三者均是有紀錄以來10月的最高，天文台解釋主要由於影響華南的東北季候風較正常弱所致。上月共有3日出現酷熱天氣，是歷年10月份的其中一個最多，同時亦遠較正常少雨，總雨量為11.3毫米，只有正常值120.3毫米的約9%；今年首10個月累積雨量為2,115.6毫米，較同期正常值少約一成。
上月1日錄得整月最高的34.2度氣溫，為有紀錄以來10月絕對最高氣溫的第三高，當日同時錄得30.9度的當月最高平均氣溫。天文台指，位於南海東北部的超強颱風山陀兒在當日緩慢移向台灣南部，受其外圍下沉氣流影響令本港當日大致天晴及酷熱。此外，上月19日本港大致天晴及部分地區有煙霞，在微風及陽光充沛的情況下，當日下午錄得最高氣溫33.7度，是有紀錄以來年內最遲出現酷熱天氣的日子。
至於上月下旬，在東北季候風及熱帶低氣壓潭美的共同影響下，26日本港大致多雲及有幾陣驟雨，當日多處曾錄得強風，及後隨著潭美遠離，當晚及翌日早上本地風力逐漸減弱。隨著一道雲帶覆蓋廣東沿岸，27日至29日持續大致多雲，早上有幾陣微雨，最後兩日就受到乾燥的東北季候風影響，天氣轉為天晴乾燥。
本周中後期普遍晴朗乾燥
另外，天文台預測熱帶氣旋「銀杏」周五進入本港約800公里範圍內，未來一、兩日會逐漸增強，並移向呂宋海峽一帶，隨後有較大機會轉向偏西方向移動並進入南海中北部。受東北季候風與銀杏的共同影響，天文台指周末期間及下周初華南沿岸海域風勢頗大，本周中後期華南普遍晴朗及乾燥，早上稍涼。