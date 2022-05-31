平均每校32名學生退學、7名教師離職　校長會：涉及社會氣氛

香港中學校長會日前訪問140間中學，發現20/21學年平均每間學校有32名學生退學、7.1名教師離職。中學校長會主席連鎮邦出席電台節目表示，教師離職主要涉及社會氣氛、教育政策不斷改變等因素。

他形容，教師移民的數字顯著上升，流失涉及不同年資的教師，將影響學校日常運作及整體教育質素，尤其是許多學校只會安排一名教師任教音樂科、家政科或部分高中選修科等較特別學科，若教師突然離職，學校未必能立即找到合適人選填補。

英文、數學及理科為教師離職重災區

連鎮邦稱，過往中、高層老師或校長離職多是已屆退休之齡，學校有足夠時間作好「接班人」培訓，但現時不乏短期通知便離職，甚至在學期中段舉家移民。教師突然離職會導致教育界斷層、青黃不接，最終影響教育質素當中英文、數學及理科是重災區，預計未來數年相關學校的招聘都會較困難。

而該會亦指，近年社會給予教師過大壓力，甚至提出不合理的方法規管教育專業，呼籲各界是時候停一停；又舉例指，有人曾提出在課室安裝閉路電視，期望對方反思讓學童長期處於被監視的狀態，對學童的身心發展是否有益。

連鎮邦亦表示，學生人數流失同樣值得重視，調查報告反映每間學校一年流失接近一班人數，升中學生將出現結構性下跌，未來棟樑正在減少，呼籲當局提早作出規劃。