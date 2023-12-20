平安夜及聖誕封路 2023｜西九及尖沙咀下午6時起分階段封路　蘭桂坊下午2時起封路 (更新)

【17:10更新】 平安夜及聖誕將至，警方今日(20日)下午交代平安夜當日的交通安排。警方表示會在平安夜(24日)及聖誕(25日)兩日，在九龍及港島區一帶實施人流管制措施，當晚6時起在西九龍及尖沙咀分階段封路，至於蘭桂坊一帶就會在平安夜當日下午2時起有封路措施。警方估計平安晚當晚會在26萬人在西九龍及維港兩岸慶祝聖誕。

聖誕2023｜西九龍 傍晚 6 時半進行第二階段封路

西九龍總區交通部執行及管制組署理總督察雲錦鋒交代西九龍的封路措施，平安夜當晚6時起在西九龍進行第一階段的封路，範圍包括西九龍文化中心、柯士甸道以南及尖沙咀市中心的一帶、尖東的位置及紅磡繞路等一帶路段，其中尖東摩地道巴士總站和中港城巴士總站會關閉；到傍晚6時半，西九龍會進行第二階段的封路，範圍涉及天星碼頭一帶的路段，包括九龍公園徑的北行線和天星碼頭巴士總站。兩個階段的封路措施，天星碼頭、中港城及尖東摩地道巴士總站會關閉，全部改以九龍站為終點站。

至於港島方面，港島總區交通部執行及管制組署理總督察鄭耀嵐指，蘭桂坊一帶道路，包括蘭桂坊、一段德己立街和威靈頓街等，會在平安夜當日下午2時起會封閉，而且警方會視乎人流，擴大封路範圍至擺花街、一段皇后大道中、史丹利街和閣麟街。