平機會倡政府帶動社會文化轉變 母乳餵哺八成婦感設施不足

港府一直致力在社會推動和推廣母乳餵哺，平機會一項調查指，逾八成過去一年曾餵母乳或集乳的婦女認為，公眾地方應提供更多相關設施，並稱目前設施不足、衛生欠佳和排隊時間過長等。研究同時審核50個政府處所，發現有8個不設育嬰和哺乳室、近四成的育嬰範圍未符建議面積，平機會建議政府要多下功夫和帶動文化轉變。

平機會去年進行以問卷形式，訪問1,000名過去一年曾餵哺母乳或集乳的婦女，逾八成表示公眾地方需要更多母乳餵哺或集乳設施，同時有87.4%認為商場應增設更多有關設施。就過去一年用過商業處所育嬰和哺乳室的受訪婦女，有25.1%批評設施擁擠或等候時間太長，至於同期用過政府處所相關設施的受訪者，有22.4%批評設施不足或狀況不佳，另有81.9%受訪者建議兩種處所均應提高有關設施的衛生標準。